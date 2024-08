Szczęśliwy Kamil Stoch pochwalił się w sieci. Na dowód pokazał zdjęcie

Kamil Stoch przygotowuje się indywidualnie do nowego sezonu

"Na ten pomysł złożyło się wiele rzeczy. Rozmowy z Adamem Małyszem w trakcie sezonu , w trakcie których prezes sugerował różne rozwiązania, w tym pracę indywidualną. Sugerował, że on też tak robił, podpowiadał, że być może to rozwiązanie również dla mnie" - wyznał wówczas na konferencji.

Już niedługo, bo za niecały miesiąc (13-15 września), odbędzie się Letni Grand Prix w Wiśle, które pierwotnie miało się odbyć w połowie sierpnia . Kamil Stoch, podobnie jak pozostali skoczkowie, intensywnie trenuje i właśnie ujęciem z treningu pochwalił się ostatnio na Instagramie. To, co jednak zwraca największą uwagę, to opis...

Tak wygląda "praca z domu" w wykonaniu Kamila Stocha

Kamil Stoch postanowił sobie ostatnio zażartować i - publikując zdjęcie z Średnią Krokwią w tle - napisał, że właśnie tak w jego wykonaniu wygląda "praca z domu". A uśmiech na jego twarzy jasno daje do zrozumienia, że bardzo mu się to podoba.

W komentarzach od razu pojawiło się wiele wpisów, w których obserwatorzy jasno dają do zrozumienia, że chętnie by się zamienili. "Fajniejsze masz biuro ode mnie, nie ma co się oszukiwać", "Zazdroszczę tego biura, my cały dzień przy zasłoniętych oknach i jedyny widok to widok na monitor komputera", "Taki home office to marzenie" - czytamy.