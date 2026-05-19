Szczere wyznanie Dody. Ujawniła to lata po zakończeniu związku z Majdanem

Dorota Rabczewska to postać, którą zna chyba każdy Polak. 42-latka od wielu już lat działa jako osobowość medialna, autorka tekstów, kompozytorka, producentka filmowa i artystka. W środowisku sportowym znana jest głównie jako była małżonka Radosława Majdana, a więc byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. Para na ślubnym kobiercu stanęła w 2005 roku, jednak ich małżeństwo zakończyło się już trzy lata później.

Doda nigdy nie ukrywała, że to Radosław Majdan był partnerem, z którym łączyła ją najgłębsza więź. Artystka zresztą do tej pory w wywiadach wspomina swój związek z emerytowanym już piłkarzem. W większości przypadków o swoim byłym ukochanym nie wypowiada się jednak zbyt ciepło.

Doda zapytana o macierzyństwo. Nagle wspomniała o jej małżeństwie z Radosławem Majdanem

Temat związku Radosława Majdana i Dody powrócił, gdy gwiazda polskiej estrady pojawiła się w podcaście Grzegorza Krychowiaka "W Stylu Krychowiaka". Po wielu pytaniach związanych głównie z życiem zawodowym kobiety były reprezentant Polski zdecydował się na zadanie nieco bardziej "intymnego" pytania. "Chciałabyś być mamą?" - wypalił nagle w kierunku swojej rozmówczyni, a na odpowiedź wcale nie musiał długo czekać.

42-latka wyznała, że będąc w związku z Radosławem Majdanem był taki moment, w którym jej ówczesny ukochany oznajmił, że chciałby założyć z nią rodzinę. "Nie, nigdy nie chciałam. Ja poznałam mojego pierwszego męża jak miałam 17 lat, a on miał 30. Bardzo duża była różnica wieku. Byłam młodą dziewczynką. On miał czasami parcie na dziecko i tak sobie myślałam: "jak tu dostosować moje przekonania do tych wszystkich archaicznych przekonań mężczyzn?". Przy czym ja rozumiem, że mężczyźni chcą mieć dzieci. My się w sobie zakochaliśmy. Wtedy myślałam, żeby to połączyć i sobie wynająć surogatkę" - przyznała.

Rabczewska nigdy nie ukrywała tego, że jej zdaniem nie jest dobrym materiałem na matkę, gdyż absolutnie nie ma instynktu macierzyńskiego. A jest to według niej podstawa do tego, aby być dobrym rodzicem. "Dziecko musi być chciane i kochane. Dziecko musi być efektem podjęcia decyzji dwóch odpowiedzialnych ludzi, którzy nie podejmują decyzji egoistycznie. Bardzo dziwi mnie, chociaż nie powinno, bo w sumie więcej jest głupich ludzi niż mądrzejszych, że ktoś interpretuje moje słowa jako egoizm. Moje słowa są właśnie szczytem czegoś odwrotnego" - podsumowała.

Doda Pawel Wodzynski East News

Doda Paweł Wrzecion AKPA

Dorota "Doda" Rabczewska, Radosław Majdan. 2008 rok Kurnikowski AKPA

Daniel Altmaier - Rinky Hijikata. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport