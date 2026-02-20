Szaranowicz powrócił na salony. Tak po potraktowali

Włodzimierz Szaranowicz to postać znana chyba każdemu sportowemu kibicowi w Polsce. Przez dekady był związany z Telewizją Polską, gdzie komentował najważniejsze wydarzenia sportowe, relacjonował igrzyska olimpijskie i wielkie turnieje, a jego charakterystyczny głos stał się nieodłącznym elementem sportowych emocji milionów widzów. Pełnił także funkcję dyrektora redakcji sportowej oraz kierował kanałem TVP Sport, przyczyniając się do rozwoju tej anteny i umacniania jej pozycji na rynku. Jego profesjonalizm, pasja i ogromna wiedza przyniosły mu status legendy.

W 2019 roku niespodziewanie ogłosił przejście na emeryturę, czym zaskoczył zarówno widzów, jak i środowisko medialne. Dopiero później wyjawił, że decyzja o zakończeniu pracy była podyktowana chorobą Parkinsona. O życiu z tym schorzeniem opowiedział szczerze w biografii "Włodzimierz Szaranowicz. Życie z pasją", będącej wywiadem przeprowadzonym przez jego córkę, Martę Szaranowicz-Kusz. Dziennikarz podkreśla w niej, że nie zamierza się poddawać. "Staram się nie myśleć o tym, że ta choroba jest ze mną. (…) Ja z nim próbuję się uładzić, bo nie chcę się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie byłoby poddaniem się" - wyznał 76-latek, pokazując tym samym swoją ogromną determinację i siłę ducha.

Włodzimierz Szaranowicz zjawił się na ramówce wiosennej Telewizji Polskiej. Powitano go owacjami na stojąco

W ostatnich latach Szaranowicz rzadko pojawiał się publicznie, dlatego jego obecność 19 lutego na prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polskiej była ogromnym zaskoczeniem. Wśród licznych gwiazd to właśnie on wzbudził największe emocje. Gdy tylko padło jego nazwisko, sala wybuchła gromkimi brawami, a zgromadzeni goście powitali go owacją na stojąco. Jak relacjonowano w mediach społecznościowych serwisu "Plotek", legendarnego prezentera i spikera przywitano wręcz po królewsku.

Rozwiń

Włodzimierz Szaranowicz 2026 r. Kurnikowski AKPA

Włodzimierz Szaranowicz Kurnikowski AKPA

Szaranowicz AKPA

Roman Kosecki ocenił piłkarzy Lecha Poznań. "Super" Polsat Sport