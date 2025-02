Szaranowicz nie mógł się powstrzymać. Ależ niespodzianka, wywołał poruszenie

Włodzimierz Szaranowicz to postać, którą zna chyba każdy fan sportu. Przez wiele lat relacjonował on najważniejsze wydarzenia sportowe i komentował ogromne sukcesy reprezentantów naszego kraju na arenie międzynarodowej. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu dziennikarz niespodziewanie ogłosił po konkursie drużynowym w skokach narciarskich, że były to ostatnie jego zawody w roli komentatora. W marcu 2019 roku poinformował natomiast o przejściu na emeryturę.

Reklama