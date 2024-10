Szantażowali rodzinę Michaela Schumachera. Teraz staną przed sądem

Michael Schumacher zawsze mocno dbał o prywatność swoją i swojej rodziny. Życie jego bliskich w grudniu 2013 roku wywrócone zostało do góry nogami, gdy siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 doznał fatalnego wypadku podczas rodzinnego wypadu na narty do francuskich Alp. Podczas jednego ze zjazdów Niemiec przy niskiej prędkości stracił równowagę, upadł i uderzył głową w kamień, w wyniku czego doznał poważnych obrażeń głowy i w stanie krytycznym przetransportowany został do szpitala . Lekarze od razu przystąpili do ratowania życia sportowca - przeprowadzono kilka poważnych zabiegów neurochirurgicznych, które poprawiły stan zdrowia kierowcy wyścigowego. I choć ostatecznie Schumacher przeżył ten wypadek, wiele wskazuje na to, że już nigdy nie odzyska dawnej energii i swojego życia.

Po wypadku Schumachera jego żona Corinna postanowiła, że zrobi co w jej mocy, aby media nie dotarły do informacji na temat obecnego stanu zdrowia jej ukochanego. "Staramy się prowadzić rodzinę tak, jak Michael to lubił. I żyjemy dalej. Jak zawsze mawiał, prywatne to prywatne. To dla mnie bardzo ważne, aby mógł nadal cieszyć się życiem prywatnym tak bardzo, jak to tylko możliwe. Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michael" - tłumaczyła w filmie dokumentalnym o mężu.