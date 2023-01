Szampańska zabawa Lewandowskich. Robert dał popis na parkiecie

Szalony taniec Lewandowskiego. Był w centrum uwagi. Fani są zachwyceni

Internauci byli oczarowani występem mężczyzny. "Robert wymiata", "Co za imprezka. Szczęśliwego Nowego Roku dla Was!", "Robercik ale tam wywija, nie dość, że Król boiska to jeszcze parkietu", "Ależ cudna z Was para", "Pan Robert super. Taniec jak z filmu Nietykalni", "Ale Robert ma dryg do tańca"- czytamy w komentarzach.