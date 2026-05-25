Szalony zakład w KSW, słowo się rzekło. Gwiazdor musiał wydać duże pieniądze

XTB KSW 118 odbyło się 16 maja w Kaliszu. Jednym z zawodników, którzy zawalczyli tego wieczoru w klatce organizacji, był Konrad Rusiński. 29-latek zmierzył się wówczas z Tagirem Machmudowem, a po 2 min i 45 s starcia mógł cieszyć się z efektownej wygranej - pokonał rywala ciosami w parterze.

Na konto zawodnika po występie z pewnością wpłynęła satysfakcjonująca wypłata. Co ciekawe, KSW nie jest jednak jedynym podmiotem, który wzbogacił majątek Rusińskiego. Na chwilę przed galą Michał "Husarz" Oleksiejczuk złożył mu sensacyjną propozycję, dzięki której ten miał szansę wygrać także drogi zegarek.

Gwiazdor z Polski podarował luksusowego Rolexa zawodnikowi KSW. Jego cena zwala z nóg

Zakład Oleksiejczuka z Rusińskim polegał na tym, że jeżeli ten drugi wygra swoje starcie nokautem w stójce już w 1. rundzie, to otrzyma od gwiazdora UFC luksusowego Rolexa. Wspomniana walka co prawda zakończyła się TKO w parterze, ale 29-latek i tak otrzymał prezent od popularnego "Husarza".

- Obiecałem i słowa dotrzymałem, Konrad Rusiński niech się dobrze nosi - napisał Oleksiejczuk, wstawiając także zdjęcie z oficjalnego przekazania zegarka Rusińskiemu podczas wesela swojego brata - Cezarego Oleksiejczuka.

Według serwisu "MMA.pl" modelem zegarka, który stanowił stawkę zakładu, jest Rolex Sky-Dweller Green wyceniany na około 90 tys. złotych. Niewykluczone więc, że Oleksiejczuk swoim gestem przebił nawet wypłatę, którą Rusiński otrzymał od KSW.

Michał Oleksiejczuk

