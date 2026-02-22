Sytuacja Bandziorka jest poważna. Tak teraz żyje gwiazda "Chłopaków do wzięcia"

Historia pokazała już, że frederacje freak fightowe potrafią zapłacić naprawdę duże pieniądze, jeśli chcą zobaczyć w swoim oktagonie konkretne postacie. Rynek influencerów zmienił się jednak w ostatnim czasie i zakontraktowanie największych gwiazd internetu może być trudne lub nieopłacalne z punktu widzenia organizacji. W tym celu sięgają one po mniej oczywiste nazwiska i w ten sposób widzowie PRIME MMA mogli zobaczyć w "Parszywej chacie" Krzysztofa "Bandziorka" Dzierżanowskiego.

Na tym występie jego kariera we freak fightach może się jednak nie zakończyć, bo podczas transmisji live na platofmie "Kick", jeden z włodarzy PRIME, Arkadiusz Tańcula postanowił przeprowadzić krótką rozmowę z Bandziorkiem i ujawnić, że organizacja chce zakontraktować jednego z gwiazdorów "Chłopaków do wzięcia". On sam jest zainteresowany takim obrotem spraw zarzekając się, że lekarze dopuszczą go do walki. "Ja na nic nie choruję!"

Kolejne odpowiedzi rzuciły nowe światło na to, jak obecnie wygląda życie Dzierżanowskiego.

Był gwiazdą"Chłopaków do wzięcia", jego sytuacja jest dziś tragiczna. Sam ujawnił

Tańcula zapytał swojego, być może przyszłego pracownika, czym ten zajmuje się na co dzień. Okazuje się, że oficjalnie nie jest nigdzie zatrudniony. - Ja na gospodarce pomagam koledze - wyznał potwierdzając słowa Tańculi, że obecnie jest zarejestrowany jako bezrobotny i chciałby się bić.

W środowisku PRIME MMA pojawił się także Jarosław Mergner, znany jako "Jaruś" i jak się okazuje, Bandziorkowi nie jest po drodze z jego "kolegą" z programu. - Kiedyś się zapoznaliśmy... Dla mnie to jest taka mameja. Walka z nim, to jest jeden strzał i po nim - stwierdził dodając, że nie są przyjaciółmi pomimo tego, że na wydarzenie przyjechali razem.

To nie pierwsze postaci z programu "Chłopaki do wzięcia", które pojawiły się w świecie freak fightów. Ryszard "Szczena" Dąbrowski stoczył w 2021 roku dwie walki na gali MMA-VIP - wygrywając z Alanem Gruchałą i przegrywając z Marcinem Najmanem.

