System kaucyjny uderzy w Polaków? Burza po słowach minister. "Pani nie ma wstydu"
Od środy w Polsce obowiązuje system kaucyjny, którym zostały objęte napoje w plastikowych butelkach o pojemności do 3 litrów i w puszkach do 1 litra. Czy takie rozwiązanie wprowadzone przez ministerstwo klimatu i środowiska uderzy w kieszenie Polaków? O to zapytana została w programie "Graffiti" szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska, która zapewnia, że nie. Na jej słowa błyskawicznie zareagował jednak Marcin Modżonek. - Pani nie ma wstydu - grzmi nasz były siatkarz, a obecnie polityk Konfederacji, zarzucając jej mówienie nieprawdy.
Wraz z początkiem października w całej Polsce obowiązywać zaczął system kaucyjny. Na czym on polega? Zasada w teorii jest dość prosta. Odtąd przy zakupach do produktów w plastikowych butelkach do 3 litrów i puszkach do 1 litra, doliczana będzie zwrotna kaucja, którą klient będzie mógł odzyskać po ich oddaniu.
Czy takie rozwiązanie nie spowoduje wzrostu cen, odbijając się tym samym na kieszeniach Polaków? Takie pytanie usłyszała w programie "Graffiti" na antenie Polsatu News zarządzająca ministerstwem klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
- Nie ma takiego ryzyka, ponieważ kaucja, która będzie od nas pobierana dodatkowo za butelkę, będzie do nas wracać. I właśnie w ten sposób chcemy zmniejszyć wielkość udziału w koszcie produktu kosztu opakowań - odpowiedziała pani minister, której resort opracowywał system kaucyjny w naszym kraju.
Opłata kaucyjna. Możdżonek ostro po słowach Henning-Kloski. "Pani nie ma wstydu"
Z jej opinią nie zgadza się jednak Marcin Możdżonek. Były siatkarski mistrz świata, a obecnie radny Olsztyna i polityk Konfederacji, który oskarżył szefową ministerstwa o kłamstwo.
- Według Pani minister nie poniesiemy kosztu systemu kaucyjnego i w ogóle wszyscy tego systemu chcą... Pani minister ma to do siebie, że w momencie kiedy kłamie, nawet jej powieka nie drgnie. Kiedy drwi z naszej inteligencji, też się nawet nie zająknie - rozpoczął swój wpis Marcin Możdżonek.
A w jego dalszej części także nie przebierał w słowach, grzmiąc o "zdzierstwie", jakie niesie ze sobą system kaucyjny oraz "braku wstydu".
- Pani minister, system, którego jest pani orędownikiem to zwyczajne zdzierstwo. Nie po to segregujemy śmieci i płacimy za ich odbiór, aby teraz stać w kolejce do automatu, który wypluje nam bon do dyskontu. To nie jest migrujący koszt. To po prostu koszt dla obywatela. I nie ma co dyskutować. Samo się nie zbierze, nie zawiezie, nie będzie wrzucać do automatu i jeszcze nie zwróci się w większości przypadków w gotówce! Pani nie ma wstydu, ale ewidentnie ma jakieś zobowiązania i nie są to te wobec klimatu! - skwitował swój komentarz nasz były siatkarski mistrz świata.
Warto zaznaczyć, że w najbliższych miesiącach system kaucyjny zostanie rozszerzony. Od 1 stycznia 2026 roku objęte będą nim także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.