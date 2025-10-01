System kaucyjny uderzy w Polaków? Burza po słowach minister. "Pani nie ma wstydu"

Wraz z początkiem października w całej Polsce obowiązywać zaczął system kaucyjny. Na czym on polega? Zasada w teorii jest dość prosta. Odtąd przy zakupach do produktów w plastikowych butelkach do 3 litrów i puszkach do 1 litra, doliczana będzie zwrotna kaucja, którą klient będzie mógł odzyskać po ich oddaniu.

Czy takie rozwiązanie nie spowoduje wzrostu cen, odbijając się tym samym na kieszeniach Polaków? Takie pytanie usłyszała w programie "Graffiti" na antenie Polsatu News zarządzająca ministerstwem klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

- Nie ma takiego ryzyka, ponieważ kaucja, która będzie od nas pobierana dodatkowo za butelkę, będzie do nas wracać. I właśnie w ten sposób chcemy zmniejszyć wielkość udziału w koszcie produktu kosztu opakowań - odpowiedziała pani minister, której resort opracowywał system kaucyjny w naszym kraju.

Opłata kaucyjna. Możdżonek ostro po słowach Henning-Kloski. "Pani nie ma wstydu"

Z jej opinią nie zgadza się jednak Marcin Możdżonek. Były siatkarski mistrz świata, a obecnie radny Olsztyna i polityk Konfederacji, który oskarżył szefową ministerstwa o kłamstwo.

- Według Pani minister nie poniesiemy kosztu systemu kaucyjnego i w ogóle wszyscy tego systemu chcą... Pani minister ma to do siebie, że w momencie kiedy kłamie, nawet jej powieka nie drgnie. Kiedy drwi z naszej inteligencji, też się nawet nie zająknie - rozpoczął swój wpis Marcin Możdżonek.

A w jego dalszej części także nie przebierał w słowach, grzmiąc o "zdzierstwie", jakie niesie ze sobą system kaucyjny oraz "braku wstydu".

- Pani minister, system, którego jest pani orędownikiem to zwyczajne zdzierstwo. Nie po to segregujemy śmieci i płacimy za ich odbiór, aby teraz stać w kolejce do automatu, który wypluje nam bon do dyskontu. To nie jest migrujący koszt. To po prostu koszt dla obywatela. I nie ma co dyskutować. Samo się nie zbierze, nie zawiezie, nie będzie wrzucać do automatu i jeszcze nie zwróci się w większości przypadków w gotówce! Pani nie ma wstydu, ale ewidentnie ma jakieś zobowiązania i nie są to te wobec klimatu! - skwitował swój komentarz nasz były siatkarski mistrz świata.

Warto zaznaczyć, że w najbliższych miesiącach system kaucyjny zostanie rozszerzony. Od 1 stycznia 2026 roku objęte będą nim także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

