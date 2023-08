Syn Victorii i Davida Beckhamów dał niezły popis. Nagranie podbija sieć

David Beckham, co ciekawe, zaraził miłością do futbolu tylko jednego ze swoich potomków - Romeo Jamesa . 20-latek występuje obecnie jako zawodnik angielskiego klubu Brentford B. Victoria Beckham nie może jednak czuć się w tej sytuacji poszkodowana. Projektantka mody bowiem zdołała zaszczepić miłość do muzyki w najmłodszym z synów - Cruzie.

Cruz Beckham popisał się umiejętnościami muzycznymi. Kibice zachwyceni

Beckhamowie jak na znaną na całym świecie parę aktywnie działają w mediach społecznościowych. Tam chwalą się różnego rodzaju nagraniami i zdjęciami, zarówno dotyczącymi ich życia zawodowego, jak i prywatnego. Teraz były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii i projektantka mody opublikowali w social mediach filmik, na którym zobaczyć można 18-letniego Cruza grającego na gitarze hit "Here Comes the Sun" zespołu The Beatles.