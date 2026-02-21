Syn Szczęsnego zadziwił świat. Nagranie stało się hitem sieci, setki komentarzy

Maciej Szczęsny, Wojciech Szczęsny, a teraz Liam Szczęsny jako piłkarz? Wygląda na to, że syn golkipera FC Barcelony postanowił znaleźć własną drogę. Wcześniej chłopiec zapowiadał, że nie zamierza zostawać bramkarzem. Nowe wideo z nim w roli głównej obiegło sieć. Widać na nim, że mały Liam całego siebie włożył w to, by rozpocząć piłkarską karierę na innej pozycji. Nagranie stało się prawdziwym hitem.

Mężczyzna w zielonej koszulce bramkarskiej z herbem FC Barcelony oraz logo sponsora Spotify, stojący na tle rozmytego stadionu.
Wojciech SzczęsnyGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Wojciech Szczęsny, mimo zapewnień swojego syna, jest pewien, że ten ostatecznie pójdzie w ślady jego i dziadka. Póki co jednak wydaje się, że mały piłkarz ma zupełnie inne plany, co pokazał na zamieszczonym nagraniu. Jego umiejętnościami pochwaliła się też dumna mama.

Syn Szczęsnego, Liam, planuje piłkarską karierę

Liam Szczęsny został podopiecznym akademii FC Barcelony. 7-latek pokazał się ostatnio ze znakomitej strony i pokazał, że mimo młodego wieku spokojnie mógłby grać z dużo starszymi kolegami. Wideo z treningu obiegło sieć i stało się prawdziwym hitem.

Dotychczas mały Liam twierdził, że o ile chce zostać piłkarzem, to nie ma w planach bycia bramkarzem. Pokazał to dobitnie na zamieszczonym nagraniu, którym wszem i wobec chwaliła się jego mama, Marina Łuczenko-Szczęsna. Trafiło ono na prowadzony przez rodziców instagramowy profil chłopca oraz na znane fanpage'e dotykające tematyki piłki nożnej, w tym popularny na całym świecie 433.

Syn Szczęsnego zrobił furorę. Setki tysięcy polubień i setki komentarzy

"Liam Szczęsny: przyszły lewy skrzydłowy Barcelony?" - pytali prowadzący profil 433 pod filmem, na którym mały Liam biegnie z piłką przez boisko i dryblingiem ogrywa kolejnych rywali. Nagranie od razu stało się hitem - dostało ponad 330 tys. polubień i ponad 500 komentarzy.

W wielu pojawiały się gify z Wojciechem Szczęsnym, w innych podkreślano wrażenie, jakim zrobił na internautach mały Liam. Niektórzy zauważali, że ani razu w trakcie nagrania nie podał piłki, ale od razu uspokajano, że jest jeszcze chłopcem i ma się przede wszystkim dobrze bawić i trenować - na taktykę przyjdzie czas. Kto wie, może niebawem Liam Szczęsny stanie się gwiazdą na miarę Lamine Yamala?

Wojciech Szczęsny
La Liga

Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech SzczęsnyPhoto by JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Mężczyzna w białej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi stoi na tle rozmytego czerwonego stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
Wojciech SzczęsnyPIOTR DZIURMANEast News
