Syn Schwarzeneggera robi międzynarodową karierę. Tym się zajmuje

Arnold Schwarzenegger to nie tylko ikona branży filmowej, ale również... świata sportu. Zanim bowiem na dobre zdecydował się na karierę aktorską, odnosił on naprawdę imponujące sukcesy jako kulturysta. Uprawiać tę dyscyplinę zaczął w wieku zaledwie 15 lat i już kilka lat później zaczął zapełniać swoje CV pierwszymi ważniejszymi osiągnięciami. Mając 20 lat zdobył tytuł Mr. Universe, a w całej swojej karierze aż siedmiokrotnie triumfował w zawodach Mr. Olympia. Nic więc dziwnego, że uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych kulturystów wszech czasów.

Reklama