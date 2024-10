Syn Schumachera publicznie obnażył matkę. Jej prawnicy wysłali mu list

Ralf Schumacher po wielu latach zdecydował się na dość intymne wyznanie i wyjawił całemu światu, że jest osobą homoseksualną . Pokazał on wówczas zdjęcie ze swoim partnerem za pośrednictwem mediów społecznościowych, co nie do końca spodobało się jego byłej żonie. Cora Schumacher w rozmowie z niemieckimi mediami grzmiała, że czuje się oszukana przez byłego męża. "Czuję, że całe nasze małżeństwo mnie wykorzystywał. Czuję, że zmarnowałam najlepsze lata. Zadaję sobie wiele pytań. Czy był ze mną szczery, czy mnie kochał?" - żaliła się dziennikarzom.

