Syn Rozenek zamieszkał w luksusowym akademiku. Cena? Lepiej usiądźcie

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. "Perfekcyjna Pani Domu" idealnym życiem swoim i swojej rodziny chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, a jakiś czas temu ujawniła, że jeden z jej synów, Stanisław, opuścił rodzinne gniazdo i przez kolejne lata uczył się będzie samodzielności po drugiej stronie Europy. 19-latek rozpoczął bowiem studia na jednym z najbardziej prestiżowych francuskich uniwersytetów. Jak się okazuje, jego studenckie życie nie wygląda jednak tak, jak w przypadku wielu innych młodych Polaków. Syn Małgorzaty zamieszkał bowiem w luksusowym akademiku, który bardziej przypomina pięciogwiazdkowy hotel.

Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stanisław Rozenek zamieszkał w luksusowym akademiku na obrzeżach Paryża. Cena zwala z nóg

Stanisław zatrzymał się w ECLA Villejuif - nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym dla studentów, który redefiniuje pojęcie "akademika". Znajdujący się na obrzeżach Paryża budynek oferuje apartamenty typu studio, takie jak ten, w którym zamieszkał Rozenek. Młody Polak ma do dyspozycji własną łazienkę, prywatny aneks kuchenny oraz pełne wyposażenie AGD. Wnętrze jest przestronne i urządzone w nowoczesnym stylu, łącząc funkcjonalność z estetyką, do której przyzwyczajona jest jego rodzina.

Na tym jednak luksusy się nie kończą. ECLA to nie tylko mieszkania, ale również bogata infrastruktura wspólna. Mieszkańcy mogą korzystać z sali kinowej, strefy gier z piłkarzykami, przestrzeni do nauki oraz wspólnego salonu z telewizorem. Na miejscu dostępne są również automaty z przekąskami, co dopełnia obraz miejsca stworzonego z myślą o młodych ludziach, którzy cenią wygodę i funkcjonalność.

Jak można się spodziewać, taki komfort ma jednak swoją cenę. Media donoszą, że miesięczny koszt wynajmu apartamentu w ECLA Villejuif wynosi około 1080 euro, czyli ponad 4600 zł. To kwota, którą w Polsce trzeba by zapłacić za wynajem średniej wielkości mieszkania w centrum Warszawy. Dla wielu studentów to suma zaporowa, jednak w przypadku Stanisława Rozenka - wychowanego w otoczeniu wysokiego standardu życia - taki wybór nie zaskakuje.

Dla porównania, akademiki w Polsce wyglądają zupełnie inaczej. W państwowych domach studenckich opłaty miesięczne wahają się od 450 do 900 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym. Pokój jednoosobowy to koszt około 900-1300 zł. Nawet prywatne akademiki, które oferują lepsze warunki, rzadko przekraczają 3000 zł miesięcznie, a zazwyczaj mieszczą się w przedziale 1200-1800 zł.

Rozwiń

Małgorzata Rozenek-Majdan Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News East News

Małgorzata Rozenek-Majdan Piętka Mieszko AKPA