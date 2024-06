Syn Martyniuka po meczu nie wytrzymał emocji. Znów awantura

Daniel Martyniuk ma za sobą wiele afer

Jedyny syn Zenka Martyniuka, Daniel, to postać, która kojarzy się niemal wyłącznie z aferami. Gdyby nie znane nazwisko, być może mało kto by o nich w ogóle słyszał. Skandale, które wywołał, dotyczyły nie tylko kłótni z byłą żoną i głośnego rozwodu, ale także m.in. znieważenia sędzi za to, że odmówiła mu przywrócenia możliwości kierowania pojazdami. A to tylko mały fragment tego, przez co trafiał na okładki gazet.