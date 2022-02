Victoria i David Beckhamowie są chyba najpopularniejszą celebrycko-sportową parą na świecie. Poznali się w 1997 roku po jednym z meczów Manchesteru United. Victoria była wówczas wokalistką grupy "Spice Girls", a David reprezentował barwy "Czerwonych Diabłów".

Dwa lata później para wzięła ślub. Na ceremonii obecny był ich syn, wówczas kilkumiesięczny Brooklyn. W późniejszym czasie małżonkowie doczekali się jeszcze trojga dzieci: Romea, Cruza i Harper.

VICTORIA BECKHAM POD OSTRZAŁEM KRYTYKI. INTERNAUCI NIE OSZCZĘDZAJĄ ŻONY DAVIDA BECKHAMA

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Beckham oszukał syna podczas gry w teqball'a. Ostatnio zmierzył się ze swoim synem. Wideo INTERIA.TV

Syn Victorii i Davida Beckhamów w kontrowersyjnej sesji zdjęciowej. Internauci oburzeni

Najmłodszy z synów Beckhamów niedawno obchodził 17. urodziny. Z tej okazji wziął udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a jej efekty opublikowano w magazynie "i-D". Nastolatek pozował półnagi, w samych bokserkach i z opuszczonymi spodniami. "Jestem taka dumna" - skomentowała okładkę pisma Victoria Beckham.

Instagram Post

Nie wszyscy tak pozytywnie oceniają zdjęcia Cruza. O sesji jest bardzo głośno, lecz niekoniecznie z powodów, jakich mogliby życzyć sobie Beckhamowie. Wielu internautów jest oburzonych takimi fotkami. Wskazują, że chłopiec jest jeszcze bardzo młody. Sprawę szeroko opisują zagraniczne media.

"To przerażające i smutne", "Śmieszne, kto pozuje w ten sposób?", "Przepraszam, ale to wcale nie wygląda dobrze", "On ma tylko 17 lat... dlaczego pozuje z opuszczonymi spodniami?", "To jest żenujące", "Straszne, on ma dopiero 17 lat", "Przecież to jeszcze dziecko", "Celebryci posuwają się za daleko. Granica została przekroczona", "Te zdjęcia są dziwne i nieatrakcyjne. Kto chce oglądać dziecko w pozie, jak na toalecie?", "Może się czepiam, ale uważam, że nie powinno się umieszczać na okładce gazety 17-letniego półnagiego chłopca, zwłaszcza w świecie pełnym zboczeńców i pedofilów" - czytamy we wpisach internautów.

Pewna grupa osób miała też problem z tatuażem 17-latka. Twierdzą, że nie jest jeszcze pełnoletni, a w Wielkiej Brytanii (a także m.in. w części stanów USA) tatuowanie się przed ukończeniem 18 roku życia jest nielegalne. "Według brytyjskiego prawa konieczne jest, aby przez wykonaniem tatuażu zawsze prosić o identyfikator wieku. Każdy, kto zostanie przyłapany na tatuowaniu nieletnich, będzie ścigany. Wytatuować osoby nieletniej nie można nawet po uzyskaniu zgody rodziców" - wyjaśniła jedna z komentujących.

"BECKHAM PRZEREKLAMOWANY". DZIENNIKARZ WYWOŁAŁ BURZĘ, WIELKA KŁÓTNIA Z LINEKEREM

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post