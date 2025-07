Symulował raka, by wyłudzać pieniądze od kibiców. Teraz słono za to zapłaci

Denis Joseph Carey w irlandzkim środowisku sportowym nie jest postacią anonimową. Swego czasu 54-latek był absolutną gwiazdą hurlingu, a więc sportu będącego niejako połączeniem lacrosse, hokeja na trawie i baseballu. Swoim talentem mężczyzna zachwycał przez długie lata aż do 2006 roku, kiedy to podjął decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Po zakończeniu kariery Irlandczyk długo cieszył się zainteresowaniem ze strony kibiców. Nic więc dziwnego, że gdy w 2014 roku ogłosił, że zachorował na nowotwór, wieść ta wstrząsnęła całym krajem. Jak okazało się po blisko dekadzie, 54-latek w rzeczywistości jednak nie toczył walki z chorobą. Symulował on bowiem raka, aby... wyłudzać pieniądze od kibiców.