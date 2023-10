Święty-Ersetic zachwyciła fanów. Wszystko przez jeden wpis. "Kobieta ideał"

W ostatnich miesiącach lekkoatletka nie mogła narzekać na nadmiar szczęścia. Z powodu poważnych problemów zdrowotnych musiała bowiem przedwcześnie zakończyć sezon , przez co ominął ją występ na tegorocznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. 30-latka goszcząc w programie "Czas na Igrzyska" wyjawiła, że zachorowała na depresję i w pewnym momencie rozważała nawet zakończenie kariery . Ostatecznie jednak otrzymała pomoc i wróciła na odpowiednie tory. Obecnie przechodzi okres rekonwalescencji i nieuniknione, że już w przyszłym roku powalczy o kolejne złoto olimpijskie w Paryżu.

Justyna Święty-Ersetic wciąż myśli o wakacjach. Pokazała fotkę w bikini

Podczas gdy pozostali lekkoatleci w ostatnich tygodniach zacięcie walczyli na arenach międzynarodowych, Justyna Święty-Ersetic skupiała się głównie na odpoczynku i oczyszczeniu umysłu z negatywnych myśli. Pomogły jej w tym liczne podróże, które 30-latka zaliczyła w te wakacje. Choć zbliżamy się już do końca października, sportsmenka postanowiła na moment wrócić jeszcze wspomnieniami do lata i pochwaliła się zdjęciem z zagranicznego wyjazdu, którego do tej pory nie widzieli kibice.