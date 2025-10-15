Partner merytoryczny: Eleven Sports

Święty-Ersetic wyjechała z Polski. Post na Facebooku mówi więcej niż 1000 słów

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Po nieudanym sezonie Justyna Święty-Ersetic potrzebowała dobrego odpoczynku. Najpierw jednak musiała sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy profesjonalne uprawianie lekkoatletyki w jej przypadku ma jeszcze sens? Kiedy znalazła w sobie siłę, by odpowiedzieć twierdząca, mogła zająć się już tylko organizacją wymarzonego urlopu. Właśnie pozdrowiła swoich fanów z uroczego archipelagu na Pacyfiku.

Justyna Święty-Ersetic
Justyna Święty-ErseticBeata ZawrzelReporter

"Kanion Waimea Kauai, jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałam! Niesamowite kolory, ogrom przestrzeni i widoki, które zapierają dech w piersiach. Hawaje naprawdę potrafią oczarować!" - to treść posta zamieszczonego przez Justynę Święty-Ersetic na Facebooku w środowy wieczór.

Na zamieszczonej fotografii widzimy rozpromienioną lekkoatletkę. W tle wspomniany kanion gdzieś na Oceanie Spokojnym. Doskonale kontrastujący z jesienną szarugą w Polsce.

Święty-Ersetic przeżyła w Tokio ogromne rozgoryczenie. Wizję zakończenia kariery rozważała na serio

Święty-Ersetic potrzebowała takiego miejsca i dobrej energii, jakie ono daje. Ma za sobą nieudany sezon. Krótko po MŚ w Tokio rozważała zakończenie kariery, ale ostatecznie odstąpiła od tego zamysłu.

Specjalistka od rywalizacji na dystansie 400 m nie kryła rozgoryczenia, gdy na japońskim czempionacie sztafeta mieszana z jej udziałem zakończyła rywalizację na czwartej pozycji - ledwie 0,02 s od medalu.

Zobacz również:

Róża Kozakowska
Lekkoatletyka

Polska mistrzyni znaleziona nieprzytomna. Była 4:00 nad ranem. Nowe informacje

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Kiedy żal udało się opanować, sportsmenka powiadomiła w mediach społecznościowych o gotowości do kontynuowania kariery.

    "Ten sezon nie spełnił marzeń. Zostawił niedosyt. Zostawił głód. Ale w tym mroku narodziła się siła. Siła, która każe iść dalej. Walczyć mocniej. Bo każdy koniec jest początkiem czegoś większego" - oznajmiła na Instagramie.

    "Dziękuję Wam za wsparcie - to ono dodaje mi skrzydeł! Do zobaczenia w sezonie 2026" - zapowiedziała, definitywnie kładąc kres spekulacjom w tym temacie.

    Zobacz również:

    Justyna Święty-Ersetic
    Lekkoatletyka

    Święty-Ersetic ogłasza trudną decyzję. Długo biła się z myślami. "Dziękuję"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Justyna Święty-Ersetic: Mam nadzieję, że limit pecha został wyczerpany i teraz będzie już tylko z górki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Szczęśliwa lekkoatletka w stroju z napisem POL trzyma niebieską pałeczkę sztafetową na tle stadionu podczas zawodów lekkoatletycznych.
      Justyna Święty-ErseticBEN STANSALLAFP
      Justyna Święty-Ersetic
      Justyna Święty-ErseticMartin BernettiAFP
      Sportsmenka w stroju startowym z wyrazem zmęczenia lub rozczarowania na twarzy, trzymająca pałeczkę sztafetową na stadionie lekkoatletycznym podczas zawodów.
      Justyna Święty-ErseticPaweł Skrabamateriały prasowe

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja