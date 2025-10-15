Święty-Ersetic wyjechała z Polski. Post na Facebooku mówi więcej niż 1000 słów

"Kanion Waimea Kauai, jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałam! Niesamowite kolory, ogrom przestrzeni i widoki, które zapierają dech w piersiach. Hawaje naprawdę potrafią oczarować!" - to treść posta zamieszczonego przez Justynę Święty-Ersetic na Facebooku w środowy wieczór.

Na zamieszczonej fotografii widzimy rozpromienioną lekkoatletkę. W tle wspomniany kanion gdzieś na Oceanie Spokojnym. Doskonale kontrastujący z jesienną szarugą w Polsce.

Święty-Ersetic przeżyła w Tokio ogromne rozgoryczenie. Wizję zakończenia kariery rozważała na serio

Święty-Ersetic potrzebowała takiego miejsca i dobrej energii, jakie ono daje. Ma za sobą nieudany sezon. Krótko po MŚ w Tokio rozważała zakończenie kariery, ale ostatecznie odstąpiła od tego zamysłu.

Specjalistka od rywalizacji na dystansie 400 m nie kryła rozgoryczenia, gdy na japońskim czempionacie sztafeta mieszana z jej udziałem zakończyła rywalizację na czwartej pozycji - ledwie 0,02 s od medalu.

Kiedy żal udało się opanować, sportsmenka powiadomiła w mediach społecznościowych o gotowości do kontynuowania kariery.

"Ten sezon nie spełnił marzeń. Zostawił niedosyt. Zostawił głód. Ale w tym mroku narodziła się siła. Siła, która każe iść dalej. Walczyć mocniej. Bo każdy koniec jest początkiem czegoś większego" - oznajmiła na Instagramie.

"Dziękuję Wam za wsparcie - to ono dodaje mi skrzydeł! Do zobaczenia w sezonie 2026" - zapowiedziała, definitywnie kładąc kres spekulacjom w tym temacie.

