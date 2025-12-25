Polscy sportowcy na co dzień dostarczają kibicom ogromnych emocji, wzruszeń i powodów do dumy, jednak warto pamiętać, że poza areną sportową są zwykłymi ludźmi. Tak jak każdy, potrzebują oni chwili wytchnienia, odpoczynku i czasu dla najbliższych. Nic więc dziwnego, że wielu z nich z niecierpliwością odlicza do świąt Bożego Narodzenia - to jeden z nielicznych momentów w roku, gdy mogą na chwilę zapomnieć o wyczerpujących treningach, presji wyników i restrykcyjnych dietach, ciesząc się spokojem oraz rodzinną atmosferą.

Tak polscy sportowcy spędzają święta

Anna i Robert Lewandowscy mimo napiętych grafików nie zrezygnowali z rodzinnych tradycji - tuż przed świętami wraz z córkami zameldowali się w Polsce, a w wigilijny wieczór złożyli wszystkim kibicom życzenia, przy okazji chwaląc się rodzinnym zdjęciem przed choinką. "Wesołych Świąt. Życzymy spokoju, ciepła i odrobiny zimowej magii" - napisali.

Anna i Robert Lewandowscy od lat wracają do Polski na święta Instagram/_rl9, Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

W tym wyjątkowym czasie do kibiców zwróciła się także legendarna biegaczka narciarska, Justyna Kowalczyk-Tekieli. Wraz z synkiem Hugo stanęła ona przy świątecznej choince i złożyła kibicom życzenia. "Dobrego, świątecznego czasu" - napisała krótko.

Świąteczny klimat dało się poczuć także u Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Artystka i piłkarz wraz z dziećmi wskoczyli w eleganckie outfity, stanęli przed bogato przystrojoną choinką i złożyli życzenia kibicom. "Kochani, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokoju serca, radości płynącej z bycia razem oraz chwil wypełnionych serdecznością i wzajemną życzliwością. Wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia" - przekazali.

Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna, Liam Szczęsny i Noelia Szczęsna złożyli kibicom życzenia Instagram/marina_official, Instagram/wojciech.szczesny1 materiał zewnętrzny

Chwilę przerwy od treningów w święta zrobiła sobie również Natalia Bukowiecka. Polska sprinterka i jedna w najwybitniejszych obecnie lekkoatletek w naszym kraju ten wyjątkowy czas spędza w rodzinnym gronie, a w mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciem przed choinką w krótkiej, beżowej sukience. "Wesołych Świąt" - napisała.

W domu Wilfredo Leona zapanowała iście świąteczna atmosfera. Siatkarz najpierw pomagał w przystrajaniu choinki - czym pochwalił się w sieci - a następnie celebrował w towarzystwie rodziny. Na Instagramie pochwalił się zdjęciem z żoną Małgorzatą oraz rodzicami, Aliną Venero Bozą i Wilfredo Leonem Hechavarrią. "Wesołych Świąt" - życzył kibicom w kilku językach.

Wyjątkowe życzenia przekazała swoim kibicom także Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska stanęła z wyjątkowym ornamentem przed choinką i zwróciła się do wszystkich fanów. "Kochani. Niech te święta będą jak moje starty w igrzyskach olimpijskich - pełne radości, ciepła i wspaniałych chwil w gronie rodzinnym" - napisała.

Artur Szpilka wyróżnił się na tle pozostałych sportowców - podczas gdy większość z nich świąteczne życzenia składała przed choinką, fighter, jego pupil i narzeczona Kamila wesołych świąt kibicom życzyli... z gór. "Zdrowia, szczęścia i słodyczy, tego Szpila, Pumba, Kama życzy. Wesołych Świąt" - przekazali na krótkim nagraniu.

Świąteczny nastrój poczuł także Marcin Najman. Utytułowany pięściarz i zawodnik MMA przywdział odświętny strój, stanął przed choinką i zwrócił się do kibiców, aby przekazać im życzenia. "Moi drodzy, chciałem Wam życzyć pięknych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia" - oznajmił na nagraniu.

Martyna Grajber-Nowakowska i jej mąż Jan Nowakowski w tym roku święta celebrują we dwoje - zawodowe obowiązki nie pozwoliły bowiem siatkarskiej parze na powrót do rodzinnych domów. "Pierwsze takie święta, pierwsze bez rodzinki… Kiedy zapytałam mojego męża czy jest mu przykro, że jesteśmy daleko od domu w te dni, odpowiedział mi, że teraz to my jesteśmy dla siebie rodziną i domem, do którego przemierza się często pół świata. I ma racje…pomimo, że tęsknię za DOMEM, to właśnie dzięki Janowi czuję, jakby wcale nie dzieliło mnie 3000km od niego. Kocham Cię mężu za to, że gwarantujesz mi DOM nawet tam, gdzie wydawałoby się, że go nie znajdę. P.S. Udało się ugotować całkiem przyzwoitą wigilię na te obczyźnie. Wesołych Świąt Kochani! M&J" - przekazała siatkarka.

