Świątek triumfuje, a tu taki wpis Sabalenki. Wymowna ukryta wiadomość

Iga Świątek osiągnęła sukces, o którym świat nie zapomni jeszcze przez wiele lat. W miniony weekend przeszła ona bowiem do historii jako pierwsza reprezentantka Polski w singlu, która zdobyła mistrzostwo na Wimbledonie. 24-latka z Raszyna pokonała w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 w zaledwie 57 minut i odebrała trofeum z rąk księżnej Kate, patronki All England Lawn Tennis & Croquet Club. Warto podkreślić, że po raz ostatni tak ogromną dominację jednej z finalistek The Championships oglądać mogliśmy przeszło sto lat temu, a dokładnie w 1911 roku. Wówczas Brytyjka Dorothea Lambert Chambers pokonała swoją rodaczkę Dorę Boothby 6:0, 6:0.