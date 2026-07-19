W kwietniu tego roku polski internet żył akcją zapoczątkowaną przez Łatwoganga. Znany influencer zainspirowany współpracą rapera Bedoesa i podopiecznej fundacji Cancer Fighters, Mai Mecan, zdecydował się rozpocząć dziewięciodniowy livestream na YouTubie, podczas którego zbierał fundusze na rzecz dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

23-letni Piotr nie mógł przewidzieć, że jego transmisja osiągnie tak ogromny rozgłos - już w pierwszych dniach o akcji dowiedziały się wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, a wkrótce dołączyli także polscy sportowcy z Igą Świątek, Robertem Lewandowskim i Władimirem Siemirunnijem na czele.

Ostatecznie na pomoc dzieciom walczącym z rakiem ruszyło kilkudziesięciu sportowców i szacuje się, że łącznie na rzecz fundacji przekazali oni ponad 1 495 000 zł. Do tego doszły jeszcze w późniejszym czasie pieniądze, które udało się zebrać podczas licytacji przedmiotów przekazanych przez "Biało-Czerwonych".

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Jest oficjalny komunikat. Tyle Łatwogang zebrał na wsparcie fundacji Cancer Fighters

W sobotę fundacja Cancer Fighters przekazała informację, na którą z zapartym tchem czekała cała Polska - w mediach społecznościowych opublikowano poruszające nagranie z udziałem młodych podopiecznych, którzy trzymali czek i próbowali wspólnymi siłami odczytać końcową kwotę. Jak ujawniono, charytatywna transmisja Łatwoganga z utworem Bedoesa 2115 pozwoliła zebrać dokładnie 292 738 293,05 zł.

"Musicie wybaczyć naszym Wojownikom. Ta kwota jest tak ogromna, że nawet my mamy problemy z jej wymówieniem. Dziękujemy za wszystko!" - napisano w komunikacie.

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Zagraniczni sportowcy też wsparli akcję

Akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga, Bedoesa i Maję Mecan szybko stała się fenomenem na skalę światową i dowiedziały się o niej także zagraniczne gwiazdy oraz sportowcy. Jeszcze z trakcie trwania transmisji do mediów społecznościowych trafiło nagranie z udziałem Wojciecha Szczęsnego, który wraz z Lamine Yamalem nagrali TikToka do piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Kilka dni później swoje wsparcie młodym fighterom okazał legendarny Thierry Henry. Idol Roberta Lewandowskiego o akcji dowiedział się od Łatwoganga i postanowił przekazać na aukcję zaproszenie dla kilku osób na wspólne oglądanie meczu na stadionie Arsenalu w następnym sezonie Premier League.

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News





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