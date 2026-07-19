Świątek, Lewandowski i spółka dołączyli do Łatwoganga. Znamy finał akcji
Iga Świątek i Robert Lewandowski znaleźli się w licznym gronie sportowców, którzy nie mogli przejść obojętnie i wsparli akcję Łatwoganga. Polski influencer w kwietniu ruszył z transmisją, podczas której w zapętleniu słuchał piosenki Bedoesa i Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" w trakcie dziewięciodniowej transmisji na YouTube. Teraz fundacja Cancer Fighters ujawniła, ile dokładnie udało się zebrać na pomoc dzieciom walczącym z rakiem. Kwota robi wrażenie.
W kwietniu tego roku polski internet żył akcją zapoczątkowaną przez Łatwoganga. Znany influencer zainspirowany współpracą rapera Bedoesa i podopiecznej fundacji Cancer Fighters, Mai Mecan, zdecydował się rozpocząć dziewięciodniowy livestream na YouTubie, podczas którego zbierał fundusze na rzecz dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.
23-letni Piotr nie mógł przewidzieć, że jego transmisja osiągnie tak ogromny rozgłos - już w pierwszych dniach o akcji dowiedziały się wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, a wkrótce dołączyli także polscy sportowcy z Igą Świątek, Robertem Lewandowskim i Władimirem Siemirunnijem na czele.
Ostatecznie na pomoc dzieciom walczącym z rakiem ruszyło kilkudziesięciu sportowców i szacuje się, że łącznie na rzecz fundacji przekazali oni ponad 1 495 000 zł. Do tego doszły jeszcze w późniejszym czasie pieniądze, które udało się zebrać podczas licytacji przedmiotów przekazanych przez "Biało-Czerwonych".
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Jest oficjalny komunikat. Tyle Łatwogang zebrał na wsparcie fundacji Cancer Fighters
W sobotę fundacja Cancer Fighters przekazała informację, na którą z zapartym tchem czekała cała Polska - w mediach społecznościowych opublikowano poruszające nagranie z udziałem młodych podopiecznych, którzy trzymali czek i próbowali wspólnymi siłami odczytać końcową kwotę. Jak ujawniono, charytatywna transmisja Łatwoganga z utworem Bedoesa 2115 pozwoliła zebrać dokładnie 292 738 293,05 zł.
"Musicie wybaczyć naszym Wojownikom. Ta kwota jest tak ogromna, że nawet my mamy problemy z jej wymówieniem. Dziękujemy za wszystko!" - napisano w komunikacie.
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Zagraniczni sportowcy też wsparli akcję
Akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga, Bedoesa i Maję Mecan szybko stała się fenomenem na skalę światową i dowiedziały się o niej także zagraniczne gwiazdy oraz sportowcy. Jeszcze z trakcie trwania transmisji do mediów społecznościowych trafiło nagranie z udziałem Wojciecha Szczęsnego, który wraz z Lamine Yamalem nagrali TikToka do piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Kilka dni później swoje wsparcie młodym fighterom okazał legendarny Thierry Henry. Idol Roberta Lewandowskiego o akcji dowiedział się od Łatwoganga i postanowił przekazać na aukcję zaproszenie dla kilku osób na wspólne oglądanie meczu na stadionie Arsenalu w następnym sezonie Premier League.