Iga Świątek i Robert Lewandowski to dziś bez wątpienia dwie największe ikony polskiego sportu. Ona - sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, wiceliderka rankingu WTA i symbol nowoczesnego, konsekwentnego tenisa. On - jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, kapitan reprezentacji Polski, król strzelców lig europejskich i zdobywca Złotego Buta. Oboje zapisali się na stałe w historii swoich dyscyplin i obecnie są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie.

Sukcesy sportowe przełożyły się także na ogromne zarobki. Zarówno Świątek, jak i Lewandowski mogą pochwalić się pokaźnymi majątkami, które budowali latami dzięki nagrodom, kontraktom sponsorskim i umiejętnym decyzjom biznesowym. Co istotne, oboje znani są z rozsądnego podejścia do finansów i inwestowania pieniędzy. Jednym z elementów ich stylu życia są luksusowe zegarki, które dla wielu stanowią nie tylko ozdobę, ale też formę lokaty kapitału.

Robert Lewandowski gustuje w prestiżowych markach zegarków klasy premium. W jego kolekcji królują Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex czy Hublot. Szczególne miejsce zajmuje Patek Philippe Nautilus Chronograph Date Two-Tone, wart około 200 tysięcy dolarów, a także Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, którego wartość przekracza 700 tysięcy złotych. Piłkarz chętnie sięga również po Patek Philippe Aquanaut Date, wyceniany na blisko 190 tysięcy złotych. Co ciekawe, w jego kolekcji znalazł się też kultowy Casio Vintage za około 300 zł, w którym pojawił się nawet na gali Złotej Piłki, pokazując dystans do luksusu.

Robert Lewandowski z Casio Vintage na gali Złotej Piłki FRANCOIS MORI East News

Iga Świątek podchodzi do tematu zegarków znacznie bardziej dyskretnie. Nie epatuje bogactwem, ale uważni obserwatorzy dostrzegli na jej nadgarstku modele marek takich jak Rolex, Omega, TAG Heuer czy Casio G-SHOCK. Podczas oficjalnych wydarzeń pojawiała się m.in. z Rolexem Perpetual 1908, którego cena zaczyna się od około 120 tysięcy złotych, oraz klasycznym Rolexem Datejust, wycenianym na 45-80 tysięcy złotych. Zegarki w jej przypadku są subtelnym dodatkiem, który podkreśla profesjonalizm, klasę i dbałość o detale. Wszystko wskazuje na to, że wraz z rozwojem kariery kolekcja Igi będzie stopniowo się powiększać.

Iga Świątek z Rolexem po odebraniu nagrody od księżnej Kate DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News