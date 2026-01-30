Świątek i Kubacki mają wspólne hobby. Nie każdy się do tego nadaje

Iga Świątek to dziś jedna z największych gwiazd światowego tenisa. Raszynianka ma na koncie triumfy w turniejach wielkoszlemowych, przez aż 125 tygodni była liderką rankingu WTA, a jej profesjonalizm, odporność psychiczna i pracowitość stawiane są za wzór młodszym zawodniczkom. Choć sport zajmuje w jej życiu centralne miejsce, sama wielokrotnie podkreślała, że potrzebuje odskoczni od kortu i przestrzeni na inne pasje.

To łączy Igę Świątek i Dawida Kubackiego

Nie jest żadną tajemnicą, że Iga kocha klocki Lego, a dziś pełni nawet rolę ambasadorki tej marki. Mało kto pamięta jednak, że kilka lat temu odkryła w sobie inną, równie nietypową pasję. Podczas jednej z wielu podróży turniejowych Świątek zapałała miłością do składania drewnianych modeli, między innymi statków. W 2020 roku tenisistka podzieliła się tym hobby z fanami w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z drogi z US Open na turniej w Rzymie.

"Tak teraz podróżuję... W drodze do Rzymu na kolejny turniej, z nową "zabawką", której składanie zajmuje mi już prawie dwa tygodnie i wciąż trwa" - pisała wówczas, chwaląc się wykonanym modelem statku. Na innych fotografiach uważni obserwatorzy mogli dostrzec także drewniany model broni, co tylko potwierdziło, że precyzyjne, manualne zajęcia naprawdę ją wciągnęły.

Fanem składania drewnianych modeli jest również Dawid Kubacki. Nasz skoczek narciarski od lat słynie z miłości do latania w każdej możliwej formie. Mistrz świata na skoczni uwielbia latać szybowcem, a w wolnych chwilach w swoim garażu składa latające modele samolotów i śmigłowców. "Od dziecka ciągnęło mnie do ogólnie pojętego latania. Na równi ze skokami zaczęła się też pasja modelarska" - wspominał niegdyś w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Początkowo były to proste, drewniane konstrukcje, które wraz z kolegą testował, sprawdzając, czy w ogóle wzbiją się w powietrze.

Choć Świątek i Kubacki reprezentują zupełnie różne dyscypliny, łączy ich zamiłowanie do cierpliwego składania modeli, które pozwala im wyciszyć się i oderwać myśli od sportowej rywalizacji. Takie hobby nie jest jednak dla każdego - modelarstwo wymaga bowiem opanowania i niebywałej precyzji, co z pewnością pomaga Idze i Dawidowi zachować spokój nawet w najbardziej stresujących momentach na korcie i na skoczni.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

