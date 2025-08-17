Świątek czeka na Rybakinę, a Sabalenka wyjechała z ukochanym. Zaskakujące zdjęcia

Sabalenka postanowiła od razu skupić się na najważniejszym nadchodzącym celu - US Open. Białorusinka będzie bronić wielkoszlemowego tytułu, wywalczonego w Nowym Jorku przed rokiem, a jej forma w tej części sezonu, póki co nie zachwyca.

Aryna Sabalenka przegrała z Jeleną Rybakiną

Ten mecz podczas turnieju w Cincinnati zaskoczył wszystkich. Najpierw Aryna Sabalenka przegrała swój set przy zaledwie jednym wygranym przez siebie gemie, a potem, choć walczyła już waleczniej, przegrała w całym spotkaniu ze świetnie dysponowaną Jeleną Rybakiną 1:6, 4:6.

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w Cincinnati AP © 2025 Associated Press

To oznaczało, że Białorusinka nie obroni zdobytego przed rokiem tytułu, który był jej drugim w triumfalnym pochodzie dającym jej prowadzenie w rankingu WTA. Gwiazda od razu pokazała, jaki jest jej następny cel - już zameldowała się w Nowym Jorku i rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego US Open.

Aryna Sabalenka pokazała zaskakujące zdjęcia z ukochanym

Sabalenka nie stroni od dowcipnego przekazu w swoich mediach społecznościowych. Nigdy nie ukrywała, że potrafi i lubi się z siebie śmiać. Pokazała nowe zdjęcie, na którym wystąpiła u boku swojego ukochanego, Georgiosa Frangulisa.

Oboje zapozowali, porównując swoje wyćwiczone nogi - najpierw napięli uda, a później łydki i pokazali różnicę, jaka dzieli ich masę mięśniową. Widać było przy tym, że oboje znakomicie się bawią.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Aryna Sabalenka znalazła się w połówce z Igą Świątek podczas WTA 1000 w Cincinnati MERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka, 06.11.2024 r. FAYEZ NURELDINE East News