Świątek czeka na Rybakinę, a Sabalenka wyjechała z ukochanym. Zaskakujące zdjęcia

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka przegrała z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati i nie obroni tytułu, który wywalczyła tu przed rokiem. To ona miała zmierzyć się z Igą Świątek, ale ostatecznie to Rybakina będzie rywalką Polki. Tymczasem liderka rankingu WTA spakowała walizki i wsiadła do samolotu. U celu swojej podróży zrobiła niecodzienne zdjęcia wespół ze swoim ukochanym.

Aryna Sabalenka, Iga Świątek
Aryna Sabalenka, Iga ŚwiątekGLYN KIRK / Daniel LealAFP

Sabalenka postanowiła od razu skupić się na najważniejszym nadchodzącym celu - US Open. Białorusinka będzie bronić wielkoszlemowego tytułu, wywalczonego w Nowym Jorku przed rokiem, a jej forma w tej części sezonu, póki co nie zachwyca.

Aryna Sabalenka przegrała z Jeleną Rybakiną

Ten mecz podczas turnieju w Cincinnati zaskoczył wszystkich. Najpierw Aryna Sabalenka przegrała swój set przy zaledwie jednym wygranym przez siebie gemie, a potem, choć walczyła już waleczniej, przegrała w całym spotkaniu ze świetnie dysponowaną Jeleną Rybakiną 1:6, 4:6.

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w CincinnatiAP© 2025 Associated Press

To oznaczało, że Białorusinka nie obroni zdobytego przed rokiem tytułu, który był jej drugim w triumfalnym pochodzie dającym jej prowadzenie w rankingu WTA. Gwiazda od razu pokazała, jaki jest jej następny cel - już zameldowała się w Nowym Jorku i rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego US Open.

Aryna Sabalenka pokazała zaskakujące zdjęcia z ukochanym

Sabalenka nie stroni od dowcipnego przekazu w swoich mediach społecznościowych. Nigdy nie ukrywała, że potrafi i lubi się z siebie śmiać. Pokazała nowe zdjęcie, na którym wystąpiła u boku swojego ukochanego, Georgiosa Frangulisa.

Oboje zapozowali, porównując swoje wyćwiczone nogi - najpierw napięli uda, a później łydki i pokazali różnicę, jaka dzieli ich masę mięśniową. Widać było przy tym, że oboje znakomicie się bawią.

Dwie osoby siedzące na drewnianej ławce w prostym, surowym wnętrzu z odsłoniętą ceglaną ścianą, jedna z nich robi selfie smartfonem, obie uśmiechnięte i w sportowych ubraniach.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram
Uśmiechnięta kobieta w jasnobrązowej sukience i mężczyzna w jasnej koszulce oraz czarnych spodenkach pozują razem przed lustrem, kobieta trzyma telefon, na drewnianej podłodze i tle ceglanej ściany.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Aryna Sabalenka znalazła się w połówce z Igą Świątek podczas WTA 1000 w Cincinnati
Aryna Sabalenka znalazła się w połówce z Igą Świątek podczas WTA 1000 w CincinnatiMERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka, 06.11.2024 r.
Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka, 06.11.2024 r.FAYEZ NURELDINEEast News

