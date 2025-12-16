Świąteczny catering od Anny Lewandowskiej. Ceny mogą zaskoczyć

Anna Lewandowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportu i show-biznesu. Wielokrotna medalistka mistrzostw kraju, świata i Europy w karate tradycyjnym po zakończeniu kariery zawodniczej nie zwolniła tempa, lecz obrała nowy kierunek. Skupiła się na promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz świadomego odżywiania, szybko stając się jedną z najbardziej wpływowych trenerek i propagatorek wellness w Polsce.

Z czasem Lewandowska zaczęła budować prawdziwe biznesowe imperium. Od dawna oferuje plany żywieniowe oparte na zdrowszych wersjach dobrze znanych przepisów, programy treningowe oraz szeroką gamę produktów sygnowanych swoim nazwiskiem. Zajmuje się również cateringiem dietetycznym, który cieszy się dużą popularnością wśród osób chcących zadbać o formę bez rezygnowania z wygody. Teraz do oferty dołączyła także świąteczna wersja cateringu, skierowana do tych, którzy chcą przeżyć Boże Narodzenie w smacznym, ale niekoniecznie tradycyjnie ciężkim wydaniu.

Anna Lewandowska oferuje świąteczny catering dietetyczny

Oprócz zamiłowania do sportu i zdrowej kuchni Anna Lewandowska od lat udowadnia, że jest świetną biznesmenką. Jej działalność zaczęła się w 2013 roku od bloga z poradami treningowymi i dietetycznymi. Trzy lata później wystartowała marka zdrowych przekąsek, a w 2018 roku pojawiła się aplikacja mobilna z planami ćwiczeń i dietami. Nie tak dawno wystartowała także z zagranicznym biznesem - otworzyła bowiem centrum fitness Edan Studios w Barcelonie. Na rynku kosmetycznym zadebiutowała natomiast sześć lat temu, sukcesywnie poszerzając ofertę o kolejne linie produktów i suplementów.

Choć według wcześniejszych doniesień medialnych Lewandowska miała sprzedać udziały w spółce odpowiedzialnej za catering dietetyczny, nadal firmuje go swoim nazwiskiem i aktywnie uczestniczy w tworzeniu diet. Specjalnie na święta przygotowała menu, które łączy tradycję z nowoczesnym podejściem. W ofercie znalazły się m.in. barszcz wigilijny za 15 zł za litr, uszka z grzybami (39 zł za 15 sztuk), śledzie w dwóch wariantach (po 35 zł), pierogi w różnych odsłonach (37 i 49 zł), karp z sosem grzybowym (46 zł), propozycje wegańskie oraz słodkie przekąski. Dla bardziej wymagających przewidziano także wykwintniejsze dania, jak konfitowana noga kaczki z sosem żubrowym za 88 zł. Ceny wcale nie odbiegają od restauracyjnych, co sprawia, że świąteczny catering "Lewej" może być realną alternatywą dla domowego gotowania.

