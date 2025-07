Największą sławę Baumgartnerowi przyniósł projekt Red Bull Stratos , w ramach którego skoczył on ze stratosfery . Został wówczas pierwszym człowiekiem, który w swobodnym spadku przekroczył barierę dźwięku. Choć od tamtego skoku minęła ponad dekada, fani z całego globu z zapartych tchem śledzili losy Austriaka. Nic więc dziwnego, że gdy włoskie media poinformowały o śmierci 56-latka , wywołało to ogromne poruszenie na całym świecie.

"Byłem na imprezie z okazji 10-lecia skoku Red Bull Stratos. Miałem możliwość porozmawiania przez chwilę z Felixem. Zadałem mu wtedy pytanie dotyczące tego skoku. To wybitny człowiek, całkowicie pozbawiony granic. Jest legendą. Jego śmierć to ogromna strata. (...) Kocham ludzi, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, a on taki był" - przyznał aktor w rozmowie z "Plejadą".