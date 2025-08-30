Od czasu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, rosyjski sport został niemal całkowicie zmarginalizowany na arenie międzynarodowej. Zawodnicy z tego kraju zostali wykluczeni z wielu międzynarodowych wydarzeń, w tym również z igrzysk olimpijskich. Ci, którym udało się uzyskać zgodę na start, mogą występować wyłącznie pod neutralną flagą, bez barw narodowych i hymnu. W odpowiedzi na izolację, Rosja stworzyła własne wydarzenia sportowe, mające imitować i zastępować prawdziwe światowe zawody.

Jednym z takich projektów są Igrzyska BRICS, odbywające się w ramach współpracy państw rozwijających się. W 2024 roku Rosja była gospodarzem wydarzenia, prezentując je jako alternatywę dla zachodnich imprez sportowych. Kolejnym przedsięwzięciem były Igrzyska Przyjaźni - planowane na 2024 rok, następnie przesunięte na 2025, jednak jak dotąd nie doszły one do skutku.

Władimir Putin dziękuje Chińczykom za "sportową współpracę"

Mimo ograniczonego rozgłosu i nikłego zainteresowania ze strony światowych potęg sportowych, zawody te przyciągnęły zawodników z kilku krajów, w tym liczną delegację z Chin. To właśnie chińska obecność została przez Putina szczególnie podkreślona. "Dobre rezultaty we współpracy sportowej. Dziękujemy naszym chińskim partnerom za aktywny udział w międzynarodowych rosyjskich projektach sportowych, w tym w innowacyjnych Igrzyskach Przyjaźni, Igrzyskach BRICS i wielu innych. Chińska drużyna była jedną z najbardziej reprezentatywnych na tych zawodach. Uważamy, że sport powinien być chroniony w jak największym stopniu przed upolitycznieniem" - powiedział rosyjski prezydent w rozmowie z chińską agencją Xinhua.

Retoryka Putina i działania Kremla pokazują, że Rosja stara się tworzyć alternatywną rzeczywistość - nie tylko polityczną, ale również sportową. W obliczu wykluczenia ze światowych aren, organizacja własnych igrzysk i zapraszanie do nich państw, które nie odcinają się od polityki Kremla, ma służyć jako demonstracja rzekomego "wielobiegunowego świata", w którym Rosja wciąż ma swoich sojuszników.

Dziękczynne słowa wobec Chin są nie tylko podziękowaniem za obecność ich sportowców, ale także politycznym gestem - choć Putin apeluje o "oddzielenie sportu od polityki", to działania Rosji w ostatnich latach pokazują coś zupełnie przeciwnego.

