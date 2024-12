Świat obiegły zdjęcia Switoliny z frontu. Tak wygląda teraz jej codzienność

Elina Switolina pokazała w sieci zdjęcia z frontu. Pomaga rodakom walczyć z Rosjanami

"Charków ma szczególne miejsce w moim sercu. To miasto, które dało mi poczucie prawdziwego domu, kiedy w wieku 12 lat rozpoczęłam tu swoją karierę zawodową. Miasto, które nadal zapewnia ciepło i ochronę podczas wielkiej wojny. Jeśli pytacie mnie, skąd biorę motywację do walki na arenach sportowych? To jest to mój kraj, mój naród, mój Charków i nasi bohaterowie" - napisała z dumą.