Świat czeka na decyzję Lewandowskiego, nagle takie spotkanie. Sam się pochwalił

W połowie maja Robert Lewandowski poinformował cały piłkarski świat o kluczowej decyzji ws. swojej przyszłości. Po czterech latach gry polski napastnik opuścił szeregi Barcelony.

Od wydania oficjalnego komunikatu minęło już kilka tygodni. Mimo to wciąż nie poznaliśmy nazwy klubu, w którym 37-letni napastnik z kraju nad Wisłą będzie kontynuował swoją zawodową karierę. W wyścigu o podpis Polaka przewijało się już wiele drużyn z najróżniejszych zakątków świata. Obecnie faworytem wydaje się amerykański zespół Chicago Fire. Włodarze tej ekipy, podczas spotkania, mieli zrobić ogromne wrażenie na Lewandowskim. Póki co nie otrzymaliśmy jednak doniesień o definitywnym przesądzeniu losów najlepszego polskiego piłkarza.

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W międzyczasie Robert Lewandowski korzysta z uroków okresu posezonowego. Z racji na porażkę ze Szwedami nie bierze on bowiem udziału w toczących się obecnie piłkarskich mistrzostwach świata. Czas ten może więc pożytkować na inne przyjemności.

Nie od dziś wiadomo, że poza piłką nożną Lewandowski darzy sympatią jeszcze jedną dyscyplinę sportu - padla. Na jego profilach społecznościowych regularnie możemy oglądać zdjęcia z kortów. Nie inaczej jest i tym razem. W sobotę polski napastnik pochwalił się kolejnym stoczonym pojedynkiem. Tym razem odbył go jednak w bardzo doborowym towarzystwie.

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Na opublikowanym zdjęciu widzimy Roberta Lewandowskiego w towarzystwie... byłego piłkarza Realu Madryt. Mowa o Edenie Hazardzie, który reprezentował barwy "Królewskich" w latach 2019-2023. Dużo bardziej kojarzony jest on jednak z występami w londyńskiej Chelsea. To bowiem za czasów gry w "The Blues" uznawany był za jednego z najwybitniejszych piłkarzy na planecie. Hitowy transfer do madryckiej ekipy stał się natomiast początkiem końca wyśmienitej kariery belgijskiego skrzydłowego.

Robert Lewandowski AFP

Eden Hazard, były piłkarz Chelsea czy Realu Madryt KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Robert Lewandowski William Volcov AFP





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