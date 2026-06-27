Świat czeka na decyzję Lewandowskiego, nagle takie spotkanie. Sam się pochwalił

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Cały piłkarski świat wyczekuje ostatecznej decyzji ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Po opuszczeniu szeregów Barcelony polski napastnik wciąż pozostaje bowiem wolnym zawodnikiem. W międzyczasie 37-latek korzysta z uroków okresu między sezonami. Za pomocą swoich mediów społecznościowych pochwalił się on spotkaniem z... byłym zawodnikiem Realu Madryt.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W połowie maja Robert Lewandowski poinformował cały piłkarski świat o kluczowej decyzji ws. swojej przyszłości. Po czterech latach gry polski napastnik opuścił szeregi Barcelony.

Od wydania oficjalnego komunikatu minęło już kilka tygodni. Mimo to wciąż nie poznaliśmy nazwy klubu, w którym 37-letni napastnik z kraju nad Wisłą będzie kontynuował swoją zawodową karierę. W wyścigu o podpis Polaka przewijało się już wiele drużyn z najróżniejszych zakątków świata. Obecnie faworytem wydaje się amerykański zespół Chicago Fire. Włodarze tej ekipy, podczas spotkania, mieli zrobić ogromne wrażenie na Lewandowskim. Póki co nie otrzymaliśmy jednak doniesień o definitywnym przesądzeniu losów najlepszego polskiego piłkarza.

Lewandowski na wakacjach. Pochwalił się spotkaniem z były piłkarzem Realu

W międzyczasie Robert Lewandowski korzysta z uroków okresu posezonowego. Z racji na porażkę ze Szwedami nie bierze on bowiem udziału w toczących się obecnie piłkarskich mistrzostwach świata. Czas ten może więc pożytkować na inne przyjemności.

Nie od dziś wiadomo, że poza piłką nożną Lewandowski darzy sympatią jeszcze jedną dyscyplinę sportu - padla. Na jego profilach społecznościowych regularnie możemy oglądać zdjęcia z kortów. Nie inaczej jest i tym razem. W sobotę polski napastnik pochwalił się kolejnym stoczonym pojedynkiem. Tym razem odbył go jednak w bardzo doborowym towarzystwie.

Na opublikowanym zdjęciu widzimy Roberta Lewandowskiego w towarzystwie... byłego piłkarza Realu Madryt. Mowa o Edenie Hazardzie, który reprezentował barwy "Królewskich" w latach 2019-2023. Dużo bardziej kojarzony jest on jednak z występami w londyńskiej Chelsea. To bowiem za czasów gry w "The Blues" uznawany był za jednego z najwybitniejszych piłkarzy na planecie. Hitowy transfer do madryckiej ekipy stał się natomiast początkiem końca wyśmienitej kariery belgijskiego skrzydłowego.

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