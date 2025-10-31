Odkąd najlepsze polskie lekkoatletki startują w zawodach, Przemysław Babiarz towarzyszył im zarówno jako dziennikarz obecny na wielkich imprezach, ale także jako ich wielki kibic.

Swoją wielką pasją do sportu, a szczególnie lekkoatletyki, Przemysław Babiarz zdobył nie tylko szacunek, ale też sympatię wielu polskich sportowców, szczególnie olimpijczyków.

Kiedy w 2024 roku wybuchła głośna afera z jego udziałem, Adrianna Sułek-Schubert, znana polska wieloboistka, stanęła w jego obronie. W swoim komentarzu do całej sprawy ogłosiła wprost, co sądzi o Przemysławie Babiarzu jako człowieku.

Przemysław Babiarz został wówczas zawieszony przez TVP i odsunięty od komentowania igrzysk olimpijskich w Paryżu. Aferę wywołała jego wypowiedź podczas ceremonii otwarcia imprezy nt. słów piosenki "Imagine" Johna Lennona. Część społeczeństwa oburzyła się, kiedy komentator zinterpretował je jako "wizję komunizmu, niestety".

Sułek-Schubert nie wytrzymała, gdy ukarano Babiarza. Tak go nazwała

Adrianna Sułek-Schubert nie mogła pogodzić się z karą, jaką wówczas poniósł Przemysław Babiarz.

- Jak ma zabraknąć tego wspaniałego człowieka jako komentatora podczas rywalizacji siedmiobojowej? Rany boskie, nikomu nie wybaczam, gdy przekręca moje imię, ale z ust pana Przemysława "Adriana" brzmi wyjątkowo. Całym sercem z Panem Przemysławem - skomentowała wówczas Sułek-Schubert.

Adrianna Sułek-Schubert później z pewnością ucieszyła się na wieść, że Przemysław Babiarz został przywrócony do pracy przy igrzyskach olimpijskich. Dziś popularny dziennikarz nadal pracuje przy zawodach lekkoatletycznych i nie ma zamiaru odwieszać mikrofonu.

W lutym 2025 roku Przemysław Babiarz był obecny na halowych zawodach ORLEN Cup Łódź. Spotkał się tam m.in. z Ewą Swobodą. Komentator i sprinterka wpadli sobie w ramiona, a zdjęcia z ich wspólnego uścisku zaczęły krążyć po sieci i rozczuliły wszystkich fanów obojga.

Przemysław Babiarz i Ewa Swoboda w uścisku FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl

Adrianna Sułek-Schubert LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA