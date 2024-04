Sukces polskiej mistrzyni w wyborach. Co za wynik. Padła jasna deklaracja 

W życiu Małgorzaty Hołub-Kowalik zaszły wielkie zmiany. Nasza mistrzyni w ubiegłym roku odpuściła sobie starty w zawodach międzynarodowych. Powód jej absencji był wyjątkowy, bowiem reprezentantka Polski przygotowywała się do najważniejszej roli.

"W tym roku przygotowania do sezonu letniego będą inne niż dotychczas. Szykuję się do najważniejszej roli w swoim życiu. Od wielu lat powtarzałam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, a posiadanie dziecka zawsze było jednym z moich marzeń. W końcu przezwisko Mamasita nie wzięło się z niczego. Muszę przyznać, że obawy przed tym, co będzie, są ogromne, ale staram się cieszyć każdą chwilą tego stanu. Już niedługo nasze życie stanie na głowie i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wasze wsparcie w tym wyjątkowym dla nas momencie" - przekazała szczęśliwa lekkoatletka na Instagramie.