Partner merytoryczny: Eleven Sports

Strata przyjaciela, a teraz takie wieści. Artur Szpilka już tego nie ukrywa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Artur Szpilka ponownie ma powody do radości. Po bolesnej stracie ukochanego psa Cyca, sportowiec i jego narzeczona Kamila Wybrańczyk przywitali w swoim domu nowego czworonożnego przyjaciela. Do rodziny Szpilków dołączył uroczy spaniel o imieniu Scooby, który szybko skradł ich serca.

Artur Szpilka
Artur SzpilkaPawel WodzynskiEast News

Artur Szpilka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, który zasłynął nie tylko w świecie boksu, ale także MMA. W przeszłości walczył m.in. o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej z Deontayem Wilderem, a po zakończeniu kariery pięściarskiej z powodzeniem przeniósł się do klatki federacji KSW. Choć jego sportowa droga nie zawsze była usłana różami, Szpilka zawsze podkreślał, że w życiu kieruje się pasją i determinacją. Na każdym etapie kariery może liczyć na ogromne wsparcie swojej narzeczonej, Kamili Wybrańczyk, która nie tylko towarzyszy mu w życiu prywatnym, ale również w zawodowych wyzwaniach.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalićPiotr WitwickiINTERIA.PL

Artur Szpilka powitał w rodzinie kolejnego pupila

Para od lat tworzy zgraną drużynę, choć nie zdecydowali się jeszcze na potomstwo. Ich dom jednak nie jest pusty, ponieważ wypełniają go ukochane zwierzęta, które traktują jak członków rodziny. Szpilka i Wybrańczyk od dawna są znani jako wielcy miłośnicy psów. Często w mediach społecznościowych pokazują swoich czworonożnych przyjaciół, dzieląc się z fanami codziennymi chwilami pełnymi miłości i humoru.

Niedawno sportowiec przeżył jednak trudne chwile - pożegnał swojego wiernego towarzysza, psa o imieniu Cyc. Szpilka nie ukrywał emocji, pisząc w mediach społecznościowych poruszające słowa: "Dziękujemy Ci, Cycusiu, za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś. Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku".

Choć strata była bolesna, teraz w domu sportowca ponownie zapanowała radość. Do rodziny dołączył nowy czworonóg - uroczy cocker spaniel o imieniu Scooby. Jak widać na nagraniach opublikowanych przez Szpilkę, pies świetnie dogaduje się z innym pupilem pary, Pumbą. Wspólne zabawy i energia zwierzaków pokazują, że w domu Szpilków znów zagościł uśmiech. Dla sportowca, który otwarcie mówi, że psy są jego największą słabością, nowy przyjaciel to nie tylko ukochany pupil, ale także symbol nowego początku po trudnych chwilach.

Dwa psy leżą razem w dużym, szarym legowisku na jasnej podłodze, przytulone do siebie i spokojnie śpiące, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę.
Do rodziny Artura Szpilki dołączył nowy pupilInstagram/przygody.cycapumbymateriał zewnętrzny
Artur Szpilka
Artur SzpilkaAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk z psami
Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk z psamiMateusz GrochockiEast News
Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk
Artur Szpilka i Kamila WybrańczykAdam JankowskiReporter

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja