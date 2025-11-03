Strata przyjaciela, a teraz takie wieści. Artur Szpilka już tego nie ukrywa

Artur Szpilka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, który zasłynął nie tylko w świecie boksu, ale także MMA. W przeszłości walczył m.in. o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej z Deontayem Wilderem, a po zakończeniu kariery pięściarskiej z powodzeniem przeniósł się do klatki federacji KSW. Choć jego sportowa droga nie zawsze była usłana różami, Szpilka zawsze podkreślał, że w życiu kieruje się pasją i determinacją. Na każdym etapie kariery może liczyć na ogromne wsparcie swojej narzeczonej, Kamili Wybrańczyk, która nie tylko towarzyszy mu w życiu prywatnym, ale również w zawodowych wyzwaniach.

Artur Szpilka powitał w rodzinie kolejnego pupila

Para od lat tworzy zgraną drużynę, choć nie zdecydowali się jeszcze na potomstwo. Ich dom jednak nie jest pusty, ponieważ wypełniają go ukochane zwierzęta, które traktują jak członków rodziny. Szpilka i Wybrańczyk od dawna są znani jako wielcy miłośnicy psów. Często w mediach społecznościowych pokazują swoich czworonożnych przyjaciół, dzieląc się z fanami codziennymi chwilami pełnymi miłości i humoru.

Niedawno sportowiec przeżył jednak trudne chwile - pożegnał swojego wiernego towarzysza, psa o imieniu Cyc. Szpilka nie ukrywał emocji, pisząc w mediach społecznościowych poruszające słowa: "Dziękujemy Ci, Cycusiu, za każdy merdający ogon, każde przytulenie i każdą chwilę szczęścia, którą nam dałeś. Zawsze będziesz częścią naszej rodziny. Biegaj teraz wolny po niebie, nasz ukochany psiaku".

Choć strata była bolesna, teraz w domu sportowca ponownie zapanowała radość. Do rodziny dołączył nowy czworonóg - uroczy cocker spaniel o imieniu Scooby. Jak widać na nagraniach opublikowanych przez Szpilkę, pies świetnie dogaduje się z innym pupilem pary, Pumbą. Wspólne zabawy i energia zwierzaków pokazują, że w domu Szpilków znów zagościł uśmiech. Dla sportowca, który otwarcie mówi, że psy są jego największą słabością, nowy przyjaciel to nie tylko ukochany pupil, ale także symbol nowego początku po trudnych chwilach.

