Straszliwy wypadek na obwodnicy Wrocławia, Artur Maury trafił do szpitala. Potrzebna pomoc

Trener personalny i medalista w trójboju siłowym Artur Maury w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak uległ straszliwemu wypadkowi samochodowemu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Przez tydzień był w stanie śpiączki farmakologicznej. Są nowe wieści w jego sprawie. Apel o pomoc w zebraniu środków finansowych zamieściła jego siostra. Teraz publikuje go on sam.