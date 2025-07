Stoch wyruszył z żoną z podróż. Wyjazd szybko zamienił się w koszmar

"Byliśmy wtedy na samym południu Portugalii, w nadmorskim kurorcie Alvor. To nie jest duże miasto, typowy kurort. Mieliśmy wtedy wynajęty apartament i na szczęście była tam kuchenka gazowa. Akurat dobrze, że mieliśmy trochę wody zmagazynowanej w samochodzie, kilka butelek, bo nie było też wody w kranie. Gdyby ta awaria miała potrwać kilka dni, prąd nie byłby aż takim problemem, w przeciwieństwie do braku bieżącej wody" - wyjawił 38-latek.

Dla Kamila Stocha odnaleźć się w takiej rzeczywistości wcale nie było ogromnym wyznaniem. Reprezentant Polski wyjawił bowiem, że w przeszłości, gdy mieszkał jeszcze na Podhalu, bardzo często musiał radzić sobie bez dostępu do prądu. "Dla mnie nie było to coś nowego, bo mieszkając na Podhalu jeszcze kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu często doświadczałem braku prądu. Tak, że bardziej uznałem - nie ma prądu? No to nie ma" - podsumował krótko.