Stoch poznał żonę na skoczni. Od razu między nimi zaiskrzyło

Kamil Stoch uznawany jest za jednego z najlepszych polskich skoczków narciarskich w historii. I to wcale nie bez powodu - na swoim koncie ma on bowiem cztery medale igrzysk olimpijskich, sześć krążków zdobytych na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, a także trzy medale wywalczone na mistrzostwach świata w lotach. Ponadto jest on dwukrotnym zdobywcą Kryształowej Kuli dla najlepszego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak należy również do wąskiego grona zawodników, którzy w trakcie jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni wygrali wszystkie cztery konkursy. Do tej pory udało się to jedynie Svenowi Hannawaldowi (2002 rok) oraz Ryoyu Kobayashiemu (2019 rok).

