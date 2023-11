Stoch na romantycznych zdjęciach z żoną. "Zgrupowanie inne niż wszystkie"

Thomas Thurnbichler na krótko przed rozpoczęciem kolejnej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich postanowił zorganizować dość nietypowe zgrupowanie dla swoich podopiecznych . Zamiast treningów na skoczni w jesienno-zimowej aurze, panowie przygotowywali się do nadchodzącej rywalizacji w blasku słońca na Cyprze . Co więcej, pokoje hotelowe dzielili nie z kolegami z reprezentacji, a ze swoimi drugimi połówkami.

Sądzę, że najlepiej odzyskuje się siły, jeśli masz przy sobie rodzinę albo najbliższych. Wtedy pojawia się także społeczny aspekt regeneracji i to był plan. Dla mnie to również miłe, żeby zobaczyć zawodników w trochę innym wydaniu

W ostatnich dniach "Biało-Czerwoni" sesje treningowe przeplatali z różnego rodzaju atrakcjami. Mieli oni okazję m.in. spróbować swoich sił w nurkowaniu , co uwiecznione zostało na nagraniu opublikowanym na profilu "PZN | Od Deski Do Deski" na Instagramie.

