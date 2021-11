Stoch i Nowicki spotkali się w Zakopanem. "Misie olimpijskie"

Złoci medaliści olimpijscy wpadli na siebie w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Wojciech Nowicki, który w tym roku zdobył tytuł mistrza olimpijskiego podczas igrzysk w Tokio, zapozował razem z Kamilem Stochem do zdjęcia.

"Misie olimpijskie" - napisał na fotografii skoczek narciarski.

Faktycznie na fotografii widnieją cztery złote medale olimpijskie - trzy w skokach narciarskich i jeden w rzucie młotem.

To co rzuca się jednak w oczy, to dysproporcje pomiędzy mistrzami. Nowicki faktycznie jest o głowę wyższy od Stocha, a ten z kolei wygląda przy młociarzu niezwykle drobno. Każdy z nich w swojej dyscyplinie jest jednak niezwykle utytułowany.

