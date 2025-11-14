Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stękała wyznaje, jaki ma stosunek do Polski. Powiedział to rok po śmierci partnera

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Rok po śmierci swojego partnera Damiana Andrzej Stękała udzielił wywiadu Damianowi Michałowskiemu w telewizji śniadaniowej "Dzień Dobry TVN". W rozmowie tej skoczek narciarski podzielił się swoimi wspomnieniami z tragicznego dnia, ale nie tylko. Powiedział wprost, jakie ma podejście do religii i jak wygląda jego dość skomplikowany stosunek do Polski i Polaków.

Andrzej Stękała
Andrzej StękałaRADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORTNewspix.pl

Andrzej Stękała z okazji rocznicy śmierci swojego partnera Damiana udzielił kolejnej trudnej rozmowy w mediach. Tym razem porozmawiał z nim Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN".

W wywiadzie pojawiło się wspomnienie tragicznego dnia z życia Andrzeja Stękały, ale nie tylko. Skoczek narciarski podzielił się w nim również swoim podejściem do religii oraz do Polski.

Ważne wyznanie Andrzeja Stękały ws. religii i Polski. "Jestem homoseksualistą, jestem wierzący i jestem góralem"

Damian Michałowski zauważył, że ukrywanie ośmioletniego związku w Zakopanem, gdzie panuje raczej przekonanie o słuszności tradycyjnego obrazu rodziny, nie mogło być łatwe.

- Jestem homoseksualistą, jestem wierzący i jestem góralem - odpowiedział Andrzej Stękała.

- A chodziliście razem do kościoła? - zapytał dziennikarz.

- Tak - odparł Stękała.

Chwilę później skoczek narciarski wyznał, że bardzo dużo osób po jego coming oucie skontaktowało się z nim, aby powiedzieć mu, że są w podobnej sytuacji. Ruch Andrzeja Stękały pomógł im powiedzieć prawdę swojej rodzinie. - Mówili, że teraz tego nie żałują i że to jest dzięki mnie i to jest super - skomentował Andrzej Stękała.

Andrzej Stękała po swoim skoku zawsze kieruje palec w stronę nieba. W ramce nasz skoczek ze swoim zmarłym partnerem - Damianem
Andrzej Stękała po swoim skoku zawsze kieruje palec w stronę nieba. W ramce nasz skoczek ze swoim zmarłym partnerem - DamianemGrzegorz Momot/PAP/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL

W pewnym momencie rozmowy Michałowski zauważył, że jego rozmówca cały czas dotyka się po pierścionku, który znajduje się na jego dłoni.

- To, co mam na palcu, to jest obrączka od Damiana. Zaręczynowa. Ale nigdy nie mogłem pomyśleć, że to jest na serio - zaczął Andrzej Stękała.

- Bo co mi z tego, że dostałem obrączkę, jak kraju, który kocham i w którym chcę spędzić resztę życia, nie akceptuje mnie - dodał.

Jak widać, Andrzej Stękała jest człowiekiem, którego podejście do niektórych ważnych życiowych spraw może okazać się paradoksalne. Z jednej strony homoseksualista, z drugiej wierzący patriota, który jest bardzo mocno przywiązany do Polski i nie chce jej opuszczać.

Jego słowa są bardzo ważne w kontekście przełamywania różnych stereotypów i uproszczonych obrazów, które na przestrzeni minionych dekad, a nawet wieków, utkwiły w narodzie. A są całkowicie błędne.

Zobacz również:

Andrzej Stękała
Sportowe życie

Dramatyczne wyznanie Andrzeja Stękały. Szczegóły tragicznego dnia. Przechodzą ciarki

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Roman Kosecki wprost o aferze hazardowej. "To bulwersujące!"Polsat Sport
Andrzej Stękała. W ramce wraz ze swoim zmarłym partnerem Damianem
Andrzej Stękała. W ramce wraz ze swoim zmarłym partnerem DamianemRadosław Jóźwiak/Cyfrasport/Newspix.pl/Instagram/andrzejstekalaINTERIA.PL
Andrzej Stękała
Andrzej Stękała Andrzej IwanczukReporter
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja