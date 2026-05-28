"Starcie" Haalanda z Polakiem, skończyło się w sądzie. Wyrok już zapadł

Igor Szarek

Postaci Erlinga Haalanda prawdopodobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Norweski napastnik uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy globu. Na boiskach mierzył się on już z wieloma znakomitymi piłkarzami. Okazuje się jednak, że na innych płaszczyznach również musiał on toczyć poważne batalie. Swego czasu starł się on bowiem z... Polakiem. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Po trzech latach otrzymaliśmy wyrok ws. gwiazdora angielskiej Premier League.

Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City.
Erling HaalandRoger EvansNewspix.pl

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy obecnego pokolenia. Norweski napastnik to prawdziwa maszyna do zdobywania goli. W 2022 roku zasilił on szeregi Manchesteru City i z miejsca stał się największą gwiazdą Premier League.

Dla "The Citizens" rozegrał dotychczas 198 spotkań, zdobywając 162 gole oraz 30 asyst. To daje niemal jedno zaangażowanie w bramkę na mecz. Dzięki fenomenalnej grze Haalanda Manchester City zdołał już sięgnąć między innymi po dwa mistrzostwa Anglii, dwa Puchary Anglii, Klubowe Mistrzostwa Świata oraz upragnioną Ligę Mistrzów.

Światowe boiska to jednak nie jedynie miejsca, w których norweski gwiazdor toczył swoje batalie. Trzy lata temu Haaland zaliczył bowiem starcie z... Polakiem mieszkającym w Oslo. Spór rozpoczął się w momencie, w którym piłkarz postanowił zarejestrować znak handlowy ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej. Okazało się, że został on uprzedzony przez mężczyznę, pochodzącego z kraju nad Wisłą. W 2022 roku Polak zastrzegł bowiem markę "Haaland" na aż 16 branż produktów.

Prawnicy piłkarza od razu przystąpili do działania. W latach 2023-2025 walczyli oni o wyrejestrowanie istniejącej już marki jako powstałej "w złej wierze". Po dwuletniej batalii wygrali pierwszą sprawę w EUIPO. Właściciel znaku towarowego złożył jednak apelację, co poskutkowało kolejnymi miesiącami sądowych przepychanek. Na ostateczny wyrok w tej sprawie trzeba było poczekać aż do teraz.

- Gwiazdor (Erling Haaland red.) wygrał sprawę w europejskim urzędzie patentowym EUIPO, który podjął ostateczną decyzję o przyznaniu pełnych praw komercyjnych piłkarzowi i zastrzeżeniu jego nazwiska jako znaku handlowego. [...]. Osoba nazywana w norweskich mediach "polskim biznesmenem" próbowała w apelacji wyjaśnić, że Haaland to skrót od projektu pod nazwą "High Advanced Activity Land" i parafraza polskiego słowa "hala", lecz apelacja została odrzucona w całości z podkreśleniem, że są to "bardzo kreatywne, ale mało wiarygodne tłumaczenia" - podaje Polska Agencja Prasowa.

Ostateczny wyrok EUIPO sprawia, że gwiazdor Manchesteru City odzyskał pełne prawa do własnego nazwiska, które bez większych przeszkód może zostać teraz skomercjalizowane.

