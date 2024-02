Głośne i burzliwe było odejście Krzysztofa Stanowskiego z "Kanału Sportowego". Chociaż pierwotnie starał się publicznie nie wypowiadać na ten temat, do odpowiedzi zmusił go występ byłych współpracowników. Podczas jednego z odcinków programu "Hejt Park" prosto z hotelu w Arłamowie, Mateusz Borek i Tomasz Smokowski publicznie zaatakowali dziennikarza, zarzucając mu m.in. "wybujałe ego", czy próbę zwiększenia swoich wpływów. Stanowski poczuł się zobligowany, do "odparcia ataku".

W odpowiedzi na "występ z Arłamowa" Stanowski opublikował na YouTube dłuższy film, w którym rozprawił się z argumentami byłych już współpracowników. Werdykt był jednoznaczny - opinia publiczna stanęła po jego stronie.

Wiele cytatów pochodzących z odpowiedzi "Stana" wybiło się mocno w mediach społecznościowych. Przede wszystkim obnażył on brutalną prawdę o relacjach z Borkiem i Smokowskim.

- Nie działamy w super atmosferze. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami, albo nimi co najwyżej bywamy. Tomek (Smokowski - red.) zresztą za każdym razem gdy się tylko napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi. (...) Mateusz (Borek - red.) miał, ma i będzie miał problem ze mną, z Weszło, z moimi pracownikami. Problem, którego nie umiem zdiagnozować i rozwiązać, ale on nie zniknie, wszyscy to wiemy. Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania, intryg. (...) Życie jest za krótkie, by tkwić w czymś wyłącznie dla przelewów co miesiąc - zdradził Stanowski.

Stanowski znów uderzył w "Kanał Sportowy". Brutalna diagnoza aktualnej sytuacji

Po rozstaniu z "KS" Stanowski ogłosił utworzenie projektu "Kanału Zero". Zapowiedzi były głośne. Miał to być "największy projekt YouTube'owy w Polsce". Premierowy program odbył się 1 lutego. Przemysław Rudzki wcielił się w rolę prowadzącego i odbył dłuższy wywiad z Krzysztofem Stanowskim, który przetykany był telefonami od widzów. Już w pierwszych minutach padło pytanie o "Kanał Sportowy". Stanowski "nie gryzł się w język".

Kanał Sportowy nie jest dla mnie punktem odniesienia. To coś zbyt małego w mojej głowie, by się z tym mierzyć. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to moja ambicja pokonać KS. Wyszliśmy poza bańkę sportową. Chcemy być kamieniem w bucie dużych mainstreamowych mediów, a potem głazem, o który się ktoś może wywróci. Polskie media zabrnęły absolutnie w ślepą uliczkę, to niestrawne dla mnie ~ powiedział

Inauguracja działalności "Kanału Zero" okazała się sporym sukcesem. Liczba widzów śledzących transmisję przekraczała 100 tysięcy. Kolejnym jego wymiarem był czynny udział użytkowników platformy. Przemysław Rudzki przekazał, że w trakcie trwania programu do studia dodzwonić się próbowało aż 4 tysiące osób.

- Kanał Sportowy traktuję jako martwy projekt. Mam wrażenie, że on upadł. Jeśli masz milion subów, a ogląda Cię 800-1600 osób na "lajwie"... To jest śladowe. Nie chcę być złośliwy, to czysta matematyka. Chłopaki próbują to podnieść w jakiś sposób, na razie nieudany. Czy swoim odejściem to zniszczyłem? Nie czuję się osobą, która zniszczyła ten projekt. Gdybym miał wskazać jedną osobę, to Mateusza Borka - kontynuował "grillowanie Kanału Sportowego" Stanowski.

- Występ Mateusza w Arłamowie zniszczył Kanał Sportowy, bo pokazał tę twarz. To był absolutny gwóźdź do trumny, a potem ja musiałem mu na to odpowiedzieć. To nie jest nielegalne się przygotować. Trzeba było nie mówić tego. Ten moment był moim zdaniem końcem Kanału Sportowego. Zostałem sprowokowany i musiałem odpowiedzieć. A dawałem opcję, żebym nie odpowiadał - dodał.

Krzysztof Stanowski / PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL / Newspix

Przemysław Rudzki / MARCIN BRYJA / 400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix

Krzysztof Stanowski / Wojciech Olkusnik/East News / East News