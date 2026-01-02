Donald Tusk od dawna podkreśla, że piłka nożna jest mu bliska. Sam jest kibicem, a w młodości aktywnie grał w futbol, co wielokrotnie przypominały archiwalne zdjęcia i anegdoty z jego życia. Jednocześnie premier nigdy nie ukrywał, że nie akceptuje zachowań części stadionowej publiki, które z pasją do sportu nie mają nic wspólnego. Relacje Donalda Tuska z kibicami od lat są napięte, co widać zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się on na trybunach. Ordynarne transparenty i obraźliwe przyśpiewki pod jego adresem stały się niestety częstym elementem stadionowej rzeczywistości. Szef rządu nie został oszczędzony nawet podczas wyjazdowego meczu reprezentacji Polski z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata.

Problemem - jak wielokrotnie zaznaczał szef rządu - nie są zwykli kibice, lecz kibole. To środowisko, w którym część osób ma na koncie poważne przestępstwa i które coraz częściej kojarzone jest z brutalną przemocą. W ostatnich miesiącach głośno było m.in. o pobiciu 12-latka tylko dlatego, że kibicował innej drużynie, napaści na autokar z fanami Rayo Vallecano, brutalnym pobiciu rosyjskiego opozycjonisty czy nawet o handlu bronią z Ukrainy. Te wydarzenia sprawiły, że temat stadionowej przemocy wrócił do debaty publicznej ze zdwojoną siłą.

Donald Tusk nie zamierza odpuścić. Będzie walczył z kibolami

W noworocznym orędziu Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę z przestępczością, w tym również z kibolami. Premier jasno dał do zrozumienia, że w nadchodzącym roku nie będzie miejsca na pobłażliwość wobec łamania prawa. "Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy rosyjski bojówkarz. Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulicę powróciła przemoc. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa" - podkreślił polityk.

Do słów premiera odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. "Każdy, kto łamie prawo, musi spodziewać się ostrej reakcji państwa. Środowiska kibolskie poczuły się w ostatnich czasach bezkarne" - zaznaczył w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, przypominając m.in. sprawę maltretowanego 12-latka i przygotowywanej ustawki na Podlasiu. Pozostaje pytanie, czy rządowi wystarczy determinacji, by zapowiadane działania przełożyć na realną poprawę bezpieczeństwa.

