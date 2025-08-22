Stanisław Soyka nie żyje. Przed laty nagrał piosenkę do filmu o piłce nożnej
21 sierpnia wieczorem świat obiegła wieść o śmierci Stanisława Soyki. Artysta miał wystąpić podczas festiwalu w Sopocie, ale ostatecznie do tego nie doszło. Muzyk przez lata skomponował wiele przebojów, które na zawsze wdarły się do świadomości Polaków - jego najbardziej znanym utworem była "Tolerancja". W latach 80. zaśpiewał również piosenkę do słynnego filmu "Piłkarski poker", który opowiadał o korupcji w polskiej piłce.
O śmierci muzyka poinformował Program Trzeci Polskiego Radia. Wiadomość rozeszła się po godzinie 23 - trwał wtedy koncert w Operze Leśnej, w której Soyka miał wystąpić. Ze względu na okoliczności zgromadzeni artyści zaśpiewali wspólnie jego najbardziej znaną piosenkę, czyli "Tolerancję (Na miły Bóg)".
Stanisław Soyka nie żyje
"Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku do artysty, jego rodziny i bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów, organizatorów i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie Pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment" - mogli usłyszeć 21 sierpnia tuż przed godziną 23 widzowie TVN.
Artysta od dłuższego czasu poważnie chorował. Przed kilkoma laty poinformował, że zdiagnozowano u niego cukrzycę typ drugiego. Postanowił wtedy wziąć się za siebie i zmienić swoje życie pod kątem zdrowotnym. Problemy jednak niestety go nie opuszczały. Jak dotąd nie poinformowano o przyczynie śmierci Soyki.
Stanisław Soyka nagrał utwór do piłkarskiego filmu
W 1989 roku premierę w Polsce miał film "Piłkarski poker", w którym zagrały największe gwiazdy tamtego pokolenia, w tym Janusz Gajos, Jan Englert, Bartosz Opania, Bohdan Łazuka, Edward Linde-Lubaszenko czy Olaf Lubaszenko. Fabuła toczyła się wokół problemu kupowania meczów i korupcji na najwyższych szczeblach ligowych.
Soyka nagrał tytułowy utwór do filmu, który szybko stał się hitem. "Poker, poker! / Piłkarski poker, raz i dwa! / Diabeł w piłkę gra! / Na wsi w mieście piłkarski poker wreszcie / Poker, poker! / Piłkarski poker, wszerz i wzdłuż / W bramce anioł stróż / To dla Ciebie piłkarski poker w niebie" - brzmiał charakterystyczny refren znanego przeboju.