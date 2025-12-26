Ponad 30 lat temu Philip Mulryne zaczynał zawodniczą karierę w Manchesterze United, ocierając się o seniorską kadrę. Później był ważnym ogniwem Norwich City, zanotował też 27 występów w barwach reprezentacji Irlandii Północnej. Kontuzja pokrzyżowała jego sportowe plany, choć nie to zdecydowało o jego dalszych losach. W pewnym momencie życia poczuł po prostu powołanie do służby Bogu.

Wstąpił do seminarium, ukończył studia z filozofii i teologii, a potem został dominikaninem i odebrał święcenia najpierw na diakona, a potem na kapłana. Od ośmiu lat może przewodniczyć mszom świętym i udzielać sakramentów. Lecz gdy po raz pierwszy pojawił się na ołtarzu, niektórzy mogli przecierać oczy ze zdumienia. Nieczęsto zdarza się bowiem, że piłkarz znany z boisk Premier League nosi ornat na albie oraz stułę na szyi.

Zostawił piłkę, wstąpił do zakonu. "Moje życie się zmieniło"

Swego czasu w rozmowie z "Primera Plana" Mulryne ujawnił, że przed laty lubił nocne wyjścia, towarzystwo kobiet i alkohol. Lecz dziś zupełnie go to nie interesuje. "Nie mogę zaprzeczyć, że sposób życia, który oferowała piłka nożna, sprawiał mi wiele przyjemności. Ale często te uczucia były ulotne. Moja wiara i życie kapłańskie dają mi większą satysfakcję i szczęście, które jest czymś znacznie większym niż uczuciem emocjonalnym. . To wielka radość wiedzieć, że Bóg mnie kocha i bez względu na to, co stanie mi na drodze, jest przy mnie" - przekonywał.

Moje życie się zmieniło, ale mogę też wnieść wiele wartości, których nauczyłem się jako piłkarz i wykorzystać je w moim kapłaństwie

W 2025 roku w irlandzkich mediach pojawiły się nowinki dotyczące życia Mulryne'a. Opisywano, że obecnie jest mistrzem nowicjatu w klasztorze St Mary's Priory w Cork, gdzie pomaga w szkoleniu nowych dominikanów. Wspomniano również jego relację z sir Alexem Fergusonem.

Były piłkarz miał powrócić na Old Trafford przy okazji otwarcia klubowej akademii i wyjawić, na jakże hojny gest Fergusona mógł niegdyś liczyć. To on pozwolił mu zadebiutować w Manchesterze United i to on wyciągnął pomocną dłoń, gdy Mulryne doznał kontuzji rok po podpisaniu kontraktu z Norwich.

"Tej nocy obudziłem się w szpitalu, a pierwszy telefon, jaki odebrałem, należał do menedżera Fergusona, który zaproponował mi powrót do Manchesteru na rehabilitację, chociaż od roku już nie byłem zawodnikiem United. To było dla mnie niesamowite i świadczy, o podejściu sir Alexa do klubu" - wspominał Philip Mulryne, cytowany przez "Belfast Live" oraz irlandzki "The Mirror".

Opowiadał również o swoim życiu w zakonie. Wyjawił, że piłkarskie doświadczenia wyniesione również z Manchesteru dziś są mu bardzo pomocne. Nauczył się na przykład, co to znaczy poczucie wspólnoty. "Wszystko to było wspaniałe. Miałem cudowną karierę. Przyjazd tutaj i granie było spełnieniem marzeń. Mój tata był wielkim fanem Manchesteru United. Dorastałem, słuchając o George'u Beście, podobnie jak o wielu piłkarzach z Irlandii Północnej. Pojawienie się w wieku 16 lat i gra w pierwszym składzie było po prostu nierealne. A potem jeszcze gra w Norwich" - wspominał z nostalgią.

W klasztorze nie ma telewizora, ale jest za to pokój z kilkoma komputerami. Za ich pośrednictwem wraz z braćmi w wierze ogląda trzyminutowe skróty meczów United. "Jestem na bieżąco" - podsumował.

Philip Mulryne Liam McBurney - PA Images Getty Images

