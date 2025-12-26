Stanął na ołtarzu, a wierni przecierali oczy ze zdumienia. Były piłkarz zaskoczył wielu
Gdy Philip Mulryne wyszedł na ołtarz, by odprawić swoją pierwszą mszę świętą, kibice Premier League mogli czuć się zaskoczeni. Nieczęsto bowiem piłkarz, i to jeszcze reprezentant swojego kraju, postać dobrze znana, zostaje księdzem. Tymczasem minęło osiem lat, a niegdysiejszy zawodnik Manchesteru United, Norwich City i Cardiff trwa w wierze i wciąż mieszka w zakonie. Wyjawił, w jaki sposób on oraz inni zakonnicy, mimo ograniczonego dostępu do telewizji i internetu, śledzą piłkarskie wydarzenia.
Ponad 30 lat temu Philip Mulryne zaczynał zawodniczą karierę w Manchesterze United, ocierając się o seniorską kadrę. Później był ważnym ogniwem Norwich City, zanotował też 27 występów w barwach reprezentacji Irlandii Północnej. Kontuzja pokrzyżowała jego sportowe plany, choć nie to zdecydowało o jego dalszych losach. W pewnym momencie życia poczuł po prostu powołanie do służby Bogu.
Wstąpił do seminarium, ukończył studia z filozofii i teologii, a potem został dominikaninem i odebrał święcenia najpierw na diakona, a potem na kapłana. Od ośmiu lat może przewodniczyć mszom świętym i udzielać sakramentów. Lecz gdy po raz pierwszy pojawił się na ołtarzu, niektórzy mogli przecierać oczy ze zdumienia. Nieczęsto zdarza się bowiem, że piłkarz znany z boisk Premier League nosi ornat na albie oraz stułę na szyi.
Zostawił piłkę, wstąpił do zakonu. "Moje życie się zmieniło"
Swego czasu w rozmowie z "Primera Plana" Mulryne ujawnił, że przed laty lubił nocne wyjścia, towarzystwo kobiet i alkohol. Lecz dziś zupełnie go to nie interesuje. "Nie mogę zaprzeczyć, że sposób życia, który oferowała piłka nożna, sprawiał mi wiele przyjemności. Ale często te uczucia były ulotne. Moja wiara i życie kapłańskie dają mi większą satysfakcję i szczęście, które jest czymś znacznie większym niż uczuciem emocjonalnym. . To wielka radość wiedzieć, że Bóg mnie kocha i bez względu na to, co stanie mi na drodze, jest przy mnie" - przekonywał.
Moje życie się zmieniło, ale mogę też wnieść wiele wartości, których nauczyłem się jako piłkarz i wykorzystać je w moim kapłaństwie
W 2025 roku w irlandzkich mediach pojawiły się nowinki dotyczące życia Mulryne'a. Opisywano, że obecnie jest mistrzem nowicjatu w klasztorze St Mary's Priory w Cork, gdzie pomaga w szkoleniu nowych dominikanów. Wspomniano również jego relację z sir Alexem Fergusonem.
Były piłkarz miał powrócić na Old Trafford przy okazji otwarcia klubowej akademii i wyjawić, na jakże hojny gest Fergusona mógł niegdyś liczyć. To on pozwolił mu zadebiutować w Manchesterze United i to on wyciągnął pomocną dłoń, gdy Mulryne doznał kontuzji rok po podpisaniu kontraktu z Norwich.
"Tej nocy obudziłem się w szpitalu, a pierwszy telefon, jaki odebrałem, należał do menedżera Fergusona, który zaproponował mi powrót do Manchesteru na rehabilitację, chociaż od roku już nie byłem zawodnikiem United. To było dla mnie niesamowite i świadczy, o podejściu sir Alexa do klubu" - wspominał Philip Mulryne, cytowany przez "Belfast Live" oraz irlandzki "The Mirror".
Opowiadał również o swoim życiu w zakonie. Wyjawił, że piłkarskie doświadczenia wyniesione również z Manchesteru dziś są mu bardzo pomocne. Nauczył się na przykład, co to znaczy poczucie wspólnoty. "Wszystko to było wspaniałe. Miałem cudowną karierę. Przyjazd tutaj i granie było spełnieniem marzeń. Mój tata był wielkim fanem Manchesteru United. Dorastałem, słuchając o George'u Beście, podobnie jak o wielu piłkarzach z Irlandii Północnej. Pojawienie się w wieku 16 lat i gra w pierwszym składzie było po prostu nierealne. A potem jeszcze gra w Norwich" - wspominał z nostalgią.
W klasztorze nie ma telewizora, ale jest za to pokój z kilkoma komputerami. Za ich pośrednictwem wraz z braćmi w wierze ogląda trzyminutowe skróty meczów United. "Jestem na bieżąco" - podsumował.