Stało się. Kolejny komunikat po decyzji Nawrockiego. Ksiądz w roli głównej
W ostatnich dniach z Kancelarii Prezydenta napłynęło potwierdzenie dotyczące obecności Karola Nawrockiego na tegorocznej XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. To jednak nie koniec wieści z Pałacu Prezydenckiego dotyczących tego wydarzenia. Swój przyjazd na Jasną Górą potwierdziła bowiem z rezydencji głowy państwa Zofia Klepacka, która spotkała się tam z prezydenckim kapelanem - księdzem Jarosławem Wąsowiczem. On sam także nadał w sieci krótki komunikat.
W sobotę na Jasnej Górze odbędzie się coroczna, tradycyjna już Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców, organizowana pod hasłem "'Ciebie Boga Wysławiamy".
Ochoczo udział w tym wydarzeniu brał w poprzednich latach Karol Nawrocki. Nie inaczej było i przed rokiem w samym środku kampanijnego zamieszania. Ówczesny prezydent Instytutu Pamięci Narodowej deklarował później, że także po wstąpieniu na najważniejszy urząd w państwie, wciąż będzie spotykał się z fanami futbolu. I jak się okazuje, po raz kolejny zamierza dotrzymać słowa.
W ostatnich dniach Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że Karol Nawrocki już w roli głowy państwa weźmie udział w tegorocznej Pielgrzymce Kibiców. Jej pierwszym i głównym punktem będzie wspólna Msza Święta, lecz w harmonogramie wydarzenia przewidziano także spotkanie kibiców oraz wystąpienie prezydenta RP.
Karol Nawrocki uda się na Jasną Górę. Polska mistrzyni także potwierdza udział
Teraz swój udział w uroczystościach w gmachu Pałacu Prezydenckiego potwierdziła kolejna osoba. A jest nią polska medalistka olimpijska, a także mistrzyni świata i Europy w windsurfingu Zofia Klepacka, która w 2024 rokuj podjęła pracę w Telewizji Republika.
Była reprezentantka Polski zjawiła się w siedzibie prezydenta, co ogłosił w sieci kapelan Karola Nawrockiego - ksiądz Jarosław Wąsowicz. A przyjechała tam w jasnym celu.
- Od Zosi otrzymałem dzisiaj pamiątkową odznakę olimpijską Legii Warszawa. I mały wywiadzik zrobiła nasza mistrzyni przed pielgrzymką kibiców, który jutro (w piątek - przyp. red.) będzie w Telewizja Republika. Dziękuję i zapraszaszamy na Jasną Górę - napisał w sieci znany salezjanin.
Wiemy już, że Zofia Klepacka pozytywnie odpowiedziała na to zaproszenie.
Już w najbliższą sobotę widzimy się na 18 Patriotycznej Pielgrzymce Kibicowskiej w Częstochowie na Jasnej Górze
I dodała: - Całe życie na kibicowskim szlaku... Różne klubu a kierunek ten sam. Po zwycięstwo. Zaznaczyła przy tym, że był to jej pierwszy w życiu wywiad przeprowadzony w Pałacu Prezydenckim.