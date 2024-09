Stadion warty miliony pod wodą. "Lepiej stracić majątek niż życie"

Przed weekendem do centralnej Europy dotarł niż genueński - dokładnie ten sam niż, który doprowadził do wielkiej powodzi w 1997 roku. Choć z początku zapowiadano, że intensywne opady równomiernie rozłożą się na całej południowej Polsce, ostatecznie jednak na południowym wschodzie pokropiło zaledwie kilka godzin. Chmury deszczowe skumulowały się nad województwami dolnośląskim, śląskim i opolskim, a w wielu miastach stan rzek podniósł się jeszcze wyżej, niż miało to miejsce blisko trzy dekady temu.

Reklama