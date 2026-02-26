Stadion Narodowy przejdzie rewolucję? Wieszczą wielką zmianę. I to po kilku latach

Od lat Stadion Narodowy nosi nazwę PGE Narodowy. Spółka jest sponsorem tytularnym obiektu od blisko jedenastu lat, a aktualna umowa obowiązuje jednak do listopada tego roku, co powoduje spore zamieszanie na rynku. W końcu obiekt jest domem piłkarskiej reprezentacji Polski, regularnie gości największe sportowe imprezy w kraju oraz wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturowe.

Cała sytuacja jest bacznie monitorowana przez wielkie firmy, a w ich skład zdaniem portalu SportMarketing.pl ma wchodzić m.in. ORLEN. Jak przekazał w rozmowie z serwisem Paweł Łakomski, ekspert marketingu sportowego, koncern paliwowo-energetyczny ORLEN naturalnie będzie chciał wykorzystać okazję, by móc eksponować swoją markę wspólnie ze Stadionem Narodowym.

- Jeśli umowa sponsorska PGE dobiega końca, naturalne jest, że tak silny gracz, jak Orlen będzie chciał wykorzystać tę okazję. Bycie sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego to nie tylko ogromna ekspozycja podczas wydarzeń sportowych i muzycznych, ale także możliwość budowania swojej marki wśród milionów kibiców oraz stania się częścią Warszawy i jej miastowego krajobrazu - powiedział.

Co więcej, w opinii eksperta, jeśli ORLEN faktycznie stałby się sponsorem tytularnym obiektu w Warszawie, to byłaby to jedna z największych zmian sponsorskich w ostatnich latach w całym kraju.

- Jeśli taka zmiana dojdzie do skutku, będzie to z pewnością jedna z najgłośniejszych zmian sponsorskich w Polsce w ostatnich 10-15 latach - uzupełnia.

ORLEN zainteresowany Narodowym? Jest komunikat

Serwis osobiście zwrócił się także do biura prasowego ORLEN, aby uzyskać w tej kwestii więcej informacji. Odpowiedź jest stosunkowo naturalna. Spółka przekazuje, że na bieżąco śledzi sytuację na rynku i jest gotowa na ewentualne rozmowy. Brakuje jednak szczegółów na ten temat.

- ORLEN na bieżąco analizuje możliwości ekspozycji marki i jest zawsze gotów do rozmów. Nie komentujemy natomiast sytuacji i doniesień z rynku - czytamy.

Koncern nie jest jedyną tak gigantyczną spółką, która ma być zainteresowana podjęciem współpracy ze Stadionem Narodowym. PGE również monitoruję sytuację i prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnego przedłużenia aktualnej umowy na kolejne lata.

