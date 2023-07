Sroga kara dla rodziny księżnej Kate. Nie dadzą im zapomnieć o wpadce

3 lipca wystartował Wimbledon. Wielkoszlemowy turniej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kibiców, jak i zagranicznych mediów. Na trybunach nie brakuje gwiazd show - biznesu i członków Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Często na pierwszych stronach gazet pojawia się Księżna Kate , która znana jest ze swojego zamiłowania do sportu.

"Wimbledon słynie z niezwykle profesjonalnych chłopców i dziewcząt do podawania piłek. Ilość pracy, jaką trzeba w to włożyć, to coś niesamowitego. Dobrze jest zobaczyć kulisy tych przygotowań" - mówiła.