Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spotkanie z Nawrockim, a teraz takie wieści z Davos. Oficjalne potwierdzenie ws. Trumpa

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Ze Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos napłynęły do nas nieoczekiwanie ważne wieści dotyczące sportu, a dokładniej tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, które organizuje tercet gospodarzy stworzony przez Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanadę. Przekazał je sternik Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino. Komunikat, który wygłosił, dotyczy bezpośrednio osoby Donalda Trumpa.

Dwie znane osoby na podzielonym ekranie, po lewej stronie mężczyzna w garniturze z poważnym wyrazem twarzy na tle niebieskiego napisu, po prawej stronie starszy mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie podczas wystąpienia publicznego.
Karol Nawrocki i Donald TrumpPAP/EPA/GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA/LAURENT GILLIERONPAP/EPA

W środę w Davos Donald Trump spotkał się z głową naszego państwa - Karolem Nawrockim. Była to jedna z serii rozmów z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, organizowana na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego.

- Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, w tym potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i obecności żołnierzy amerykańskich w naszym państwie. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych dyskutowali również o sytuacji ekonomicznej i przygotowaniach do szczytu grupy G20, który odbędzie się w grudniu w Miami - przekazała Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Donald Tusk wywołani do tablicy przez byłego sportowca
Sportowe życie

Nawrocki i Tusk wywołani do tablicy. W tle przyszłość Polski. "Wezmę to na siebie"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Jednym z poruszonych przez obie głowy państwa tematów była także Rada Pokoju, którą w czwartek zainaugurował Donald Trump, podpisując dokument założycielski.

    Ale tego dnia wokół prezydenta USA pojawił się niespodziewanie jeszcze jeden temat, dotyczący kwestii sportowych.

    MŚ 2026. Donald Trump wręczy trofeum zwycięzcy

    Wszystko za sprawą zwierzchnika FIFA Giannigo Infantino, który - jak donosi Polska Agencja Prasowa - ogłosił w Davos, że Donald Trump wręczy trofeum zwycięzcom tegorocznych mistrzostw świata. Przypomnijmy, że najlepszą reprezentację globu poznamy 19 lipca na stadionie w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku.

    Nie jest tajemnicą, że Donalda Trumpa i Gianniego Infantino łączą serdeczne relacje. Najlepiej świadczy o tym ceremonia losowania grup mundialu, w trakcie której Donald Trump był nie tylko gościem honorowym, lecz także odebrał z rąk Szwajcara Pokojową Nagrodę FIFA, co wzbudziło falę kontrowersji.

    Jak zaznacza PAP, wciąż nie wiadomo, w jakim stopniu w wieńczącą finał MŚ ceremonię zaangażowani będą szefowie państw dwóch pozostałych współgospodarzy imprezy - prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oraz premier Kanady Mark Carney.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki
    MMA

    Polska legenda dosadnie podsumowała Nawrockiego. Były mistrz już nie ukrywa

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Mężczyzna w garniturze i krawacie, uśmiechający się, stoi w eleganckim wnętrzu ze złotymi zdobieniami na ścianach, w tle widać rozmazane sylwetki kilku osób.
    Prezydent Polski Karol NawrockiAnita WalczewskaEast News
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim, czarnym płaszczu oraz czerwonym krawacie, stojący na zewnątrz, z otwartymi ustami jakby w trakcie wypowiedzi lub okrzyku. W tle rozmyte sylwetki postaci i nieostre otoczenie.
    Donald TrumpEVAN VUCCIEast News
    Dwóch mężczyzn w garniturach prowadzi rozmowę, jeden z nich wykonuje gest ręką, a w tle widoczny jest rozmyty herb lub emblemat.
    Donald Trump i Gianni InfantinoEVAN VUCCIAFP
    Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespółPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja