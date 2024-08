Sportowiec obnażył kłamstwo byłej żony. Pokazał prywatne wiadomości

Cora Schumacher pogrążyła byłego męża w wywiadzie

To jednak nic przy tym, jak obecnie para drze ze sobą koty na łamach tabloidow. Wszystko zaczęło się od wywiadu, którego udzieliła Cora Schumacher gazecie "Der Spiegel". Wyznała w nim, że czuje się oszukana przez byłego małżonka i "straciła przy nim najlepsze lata" . Tłem do tego jest coming out byłego kierowcy, którego mężczyzna dokonał miesiąc temu . Wówczas obwieścił, że jest w związku z mężczyzną, swoim managerem.

Wedle jej narracji, wielokrotnie miała pytać go, kiedy byli jeszcze małżeństwem, czy plotki o jego rzekomym homoseksualizmie są prawdziwe. On miał jednak uparcie temu zaprzeczać.

Ralf Schumacher odpowiada na oskarżenia byłej żony

Oskarżenia Cory Schumacher skierowane do byłego męża najwidoczniej bardzo go poruszyły, gdyż postanowił się do nich odnieść. Oczywiście publicznie. Mężczyzna twierdzi, że ex żona kłamie, mówiąc, że dopiero niedawno dowiedziała się o jego związku i, co więcej, miała mu już dawno pogratulować faktu, że znalazł miłość. Aby uwiarygodnić swoje słowa, zamieścił treść wiadomości od niej.